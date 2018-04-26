Белгородские школьники представили научные проекты на Шуховском фестивале

Опорный университет Белгородской области и лицей №38 провели четвертый региональный Шуховский фестиваль, посвященный 165-летию со дня рождения великого инженера.

560 школьников Белгородской области подготовили свои научно-исследовательские и проектные работы, которые были распределены в разные научные секции, в зависимости от выбранной тематики проекта: физико-математическая, естественнонаучная, секции инженерии и архитектуры, обществоведения и экономики и другие.

Оценивали проекты и научные работы экспертный совет в составе профессоров, доцентов, преподавателей «Технолога» и других университетов, в их числе директор Центра довузовской подготовки БГТУ им. В. Г. Шухова, старший преподаватель физики Валерий Корнеев и кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики и организации производства БГТУ им. В. Г. Шухова Ольга Доможирова.

В специальной секции «В. Г. Шухов — русский инженер» особое внимание школьники уделили жизнедеятельности выдающегося ученого и его вкладу в развитие и становление инженерной мощи России , нанесли на карту все объекты, построенные Шуховым, рассказали об использовании идей инженера в дизайне сооружений в стиле хай-тек в Белгородской области.

Школьница Екатерина Голубкова вместе с папой смоделировала и изготовила гиперболоидную конструкцию в виде школьного стула. На защите проекта ученица седьмого класса рассказывала о способе изготовления, безопасности, экономичности и красоте изделия. Заинтересованность к конструкциям появилась у девочки на кружке 3D-моделирования, ее проект стал победителем секции.

«Наша задача — помочь ребенку любым способом реализовать свой потенциал. Радует, что сейчас большое количество родителей участвуют и помогают детям создавать проекты», — сказал председатель оргкомитетафестиваля, директор лицея № 38Александр Зарубин.