В Петербурге посадили первые в этом сезоне цветы

Увидеть результаты работы садовников можно на Стрелке Васильевского острова, проспектах Обуховской обороны, Московском и Непокоренных, а также других улицах Северной столицы.

Из-за того, что в последнее время погода не радовала петербуржцев, садовникам приходиться трудиться в усиленном режиме, чтобы украсить город к 315-му дню рождению города и Международному экономическому форуму.

В числе первых будет посажена виола — устойчивое к холодам растение. Всего же в городе появится более 8 миллионов цветов. Из них будут созданы клумбы с историческими рисунками и цветники с геопластикой и топиарными конструкциями.