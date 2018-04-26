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В Петербурге посадили первые в этом сезоне цветы
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В Петербурге посадили первые в этом сезоне цветы 

АиФ Санкт-Петербург 48 минут назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Увидеть результаты работы садовников можно на Стрелке Васильевского острова, проспектах Обуховской обороны, Московском и Непокоренных, а также других улицах Северной столицы.
Из-за того, что в последнее время погода не радовала петербуржцев, садовникам приходиться трудиться в усиленном режиме, чтобы украсить город к 315-му дню рождению города и Международному экономическому форуму.
В числе первых будет посажена виола — устойчивое к холодам растение. Всего же в городе появится более 8 миллионов цветов. Из них будут созданы клумбы с историческими рисунками и цветники с геопластикой и топиарными конструкциями.
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