В Белореченском районе строят предприятие по розливу газированной воды

Во время проведения Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края , администрацией муниципального образования Белореченский район и ООО «Белореченские Родники» подписано соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект «Производство и розлив сладкой газированной воды» на территории Родниковского сельского поселения Белореченского района.

В рамках проекта планируется построить высокотехнологичное производство по розливу питьевой и сладкой газированной воды.

Объем инвестиций составляет 130,0 млн рублей.

Преимущества центра:

-возможность выпуска конкурентоспособной продукции, по качеству не уступающей аналогам, за счет технологического обеспечения производственных мощностей лучшим оборудованием от ведущих мировых и отечественных производителей;

-высокие технологические параметры планируемого производственного комплекса и отсутствие аналогов в территориальной близости, что позволяет повысить эффективность деятельности;

-удобная логистическая развязка (граничит с железнодорожным транспортом и автодорогой федерального назначения Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск);

— 22 рабочих места для жителей поселения.

В настоящий момент завершается строительство объекта, в состав которого входит: производственный цех, здание склада готовой продукции, административно-бытовой корпус.

На следующем этапе предстоит смонтировать оборудование.

Инвестиционный проекта «Производство и розлив сладкой газированной воды» планируется завершить в декабре 2019 года.