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В Белореченском районе строят предприятие по розливу газированной воды
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В Белореченском районе строят предприятие по розливу газированной воды 

АиФ — Юг 45 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Во время проведения Российского инвестиционного форума «Сочи-2017» между министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, администрацией муниципального образования Белореченский район и ООО «Белореченские Родники» подписано соглашение о намерениях реализовать инвестиционный проект «Производство и розлив сладкой газированной воды» на территории Родниковского сельского поселения Белореченского района.
В рамках проекта планируется построить высокотехнологичное производство по розливу питьевой и сладкой газированной воды.
Объем инвестиций составляет 130,0 млн рублей.
Преимущества центра:
-возможность выпуска конкурентоспособной продукции, по качеству не уступающей аналогам, за счет технологического обеспечения производственных мощностей лучшим оборудованием от ведущих мировых и отечественных производителей;
-высокие технологические параметры планируемого производственного комплекса и отсутствие аналогов в территориальной близости, что позволяет повысить эффективность деятельности;
-удобная логистическая развязка (граничит с железнодорожным транспортом и автодорогой федерального назначения Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск);
— 22 рабочих места для жителей поселения.
В настоящий момент завершается строительство объекта, в состав которого входит: производственный цех, здание склада готовой продукции, административно-бытовой корпус.
На следующем этапе предстоит смонтировать оборудование.
Инвестиционный проекта «Производство и розлив сладкой газированной воды» планируется завершить в декабре 2019 года.
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