Создан ключ от миллионов гостиничных номеров по всему миру

Специалисты компании F-Secure продемонстрировали интересную разработку — некий «мастер-ключ», открывающий доступ к миллионам гостиничных номеров по всему миру. По мнению экспертов, это просто находка для различного рода злоумышленников.

Команда F-Secure утверждает, что их система откроет доступ к номерам любых отелей, в которых используются электронные замки Vision от компании VingCard. На данный момент известно, что именно такие замки используются 42 000 различными отелями в 166 странах.

По словам специалистов, даже старые ключи, у которых истек срок эксплуатации, хранят достаточно данных для того, чтобы их можно было использовать в атаках. Используя карманное устройство под управлением специальной программы, исследователи могут украсть данные, находящиеся на таком электронном ключе.

Над этим решением F-Secure работала более десяти лет, разработки «мастер-ключа» начались в далеком 2003 году.

«Разработка подобного решения заняла приличное количество времени и потребовала определенных усилий. Первый наш ‘’мастер-ключ’’ для реального отеля был создан в марте прошлого года. На данный момент нам неизвестно, используется ли эта технология в реальных атаках злоумышленниками», — объясняют разработчики.