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Собственный торговый знак создают в Смоленской области
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Собственный торговый знак создают в Смоленской области 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
СМОЛЕНСК, 26 апр — РИА Новости. Торговый знак «Смоленское производство», предназначенный для использования местными товаропроизводителями на упаковках выпускаемой продукции, разрабатывают в регионе, сообщил РИА Новости прелставиель пресс-службы областной администрации.
"Торговый знак будет присваиваться на безвозмездной основе смоленским товаропроизводителям в целях индивидуализации выпускаемой продукции путем отбора. В том числе, посредством Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Знак планируется присваивать на основании специального лицензионного соглашения на неограниченный срок без права передачи", — сказал собеседник агентства.
По его словам, знак «Смоленское производство» может быть размещен на упаковке, таре, сопроводительной документации, а также в печатных и электронных средствах массовой информации, рекламных материалах и изданиях при проведении мероприятий различного уровня с сохранением первичного названия товара.
На сегодняшний день, как отметил представитель пресс— службы, предложены 12 вариантов торгового знака. Выбор окончательного варианта определит организуемое на сайте департамента экономического развития региона голосование, в котором будут участвовать предприниматели и жителей региона. Вариант, получивший наибольшее количество голосов, будет запатентован.
"Полностью согласен с тем, чтобы вариант макета выбирали сами товаропроизводители и смоляне путем голосования", — заявил губернатор области Алексей Островский после рабочего совещания членов администрации региона, на котором обсуждался вопрос о региональном торговом знаке.
"Решение о присвоении знака должно приниматься в рамках заседания Совета по экономике и инвестициям при администрации области с участием руководителей профильных общественных объединений и организаций, в том числе, с участием представителей Смоленской торгово-промышленной палаты. Также я полностью согласен с тем, чтобы вариант макета выбирали сами товаропроизводители и смоляне путем голосования", — сказал Островский.
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