Смоленская область запатентует свой торговый знак для местных производителей

ТАСС , 26 апреля. Власти Смоленской области намерены запатентовать собственный торговый знак «Смоленское производство», разработанный для использования местными производителями. Знак будет присваиваться бесплатно для индивидуализации продукции и ее дальнейшего продвижения на рынке, сообщили в четверг в правительстве региона.

"Для популяризации товаров, производимых на территории региона, повышения их конкурентоспособности разработан региональный отличительный торговый знак «Смоленское производство». Знак будет присваиваться на безвозмездной основе тому или иному смоленскому товаропроизводителю в целях индивидуализации выпускаемой продукции путем отбора, в том числе, посредством Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России », — уточнили в пресс-службе облправительства.

Отмечается, что производители смогут получить торговый знак на неограниченный срок на основании лицензионного соглашения. После этого компании получат возможность размещать знак на упаковке, таре, сопроводительной документации, а также в печатных и электронных средствах массовой информации, рекламных материалах и изданиях при проведении мероприятий различного уровня с сохранением первичного названия товара.