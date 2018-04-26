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Смоленская область запатентует свой торговый знак для местных производителей
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Смоленская область запатентует свой торговый знак для местных производителей 

ТАСС 50 минут назад
ТАСС, 26 апреля. Власти Смоленской области намерены запатентовать собственный торговый знак «Смоленское производство», разработанный для использования местными производителями. Знак будет присваиваться бесплатно для индивидуализации продукции и ее дальнейшего продвижения на рынке, сообщили в четверг в правительстве региона.
"Для популяризации товаров, производимых на территории региона, повышения их конкурентоспособности разработан региональный отличительный торговый знак «Смоленское производство». Знак будет присваиваться на безвозмездной основе тому или иному смоленскому товаропроизводителю в целях индивидуализации выпускаемой продукции путем отбора, в том числе, посредством Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», — уточнили в пресс-службе облправительства.
Отмечается, что производители смогут получить торговый знак на неограниченный срок на основании лицензионного соглашения. После этого компании получат возможность размещать знак на упаковке, таре, сопроводительной документации, а также в печатных и электронных средствах массовой информации, рекламных материалах и изданиях при проведении мероприятий различного уровня с сохранением первичного названия товара.
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