БГТУ им. В. Г. Шухова приглашает на празднование Дня Победы

Опорный университет региона БГТУ им. В. Г. Шухова приглашает студентов, сотрудников вуза, белгородцев и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России — Великой Победе 9 мая.

Городской праздник состоится на площади «Технолога» 4 мая. Он начнётся в 10.30 с открытия выставки «И помнит мир спасённый» в музее вуза.

С 12.00 начнутся праздничные гуляния на площади университета «Победный май!». Гостей ожидает танцевальная площадка «На солнечной поляночке», полевая кухня — солдатская каша, спортивные состязания и выставка военного оружия.

А 8 мая в сквере напротив библиотечного корпуса университета в 18.00 начнётся кинопоказ на открытом воздухе «Мы помним». Кроме того, студенты университета организуют тематическую площадку, на которой проведут чтение стихов и писем солдат, воспоминаний о Великой Отечественной войне.