БГТУ им. В. Г. Шухова приглашает на празднование Дня Победы 

Опорный университет региона БГТУ им. В. Г. Шухова приглашает студентов, сотрудников вуза, белгородцев и гостей города на праздничные мероприятия, посвященные Дню воинской славы России — Великой Победе 9 мая.
Городской праздник состоится на площади «Технолога» 4 мая. Он начнётся в 10.30 с открытия выставки «И помнит мир спасённый» в музее вуза.
В 11.00 стартует театрализованный митинг-концерт «Этот день вспоминает вся Россия!» на университетской площади. Специальным гостем мероприятия станет Мария Денисовна Колтакова — участница Курской битвы, освобождавшая от фашистов Белгород, Воронеж, Киев, Освенцим.
С 12.00 начнутся праздничные гуляния на площади университета «Победный май!». Гостей ожидает танцевальная площадка «На солнечной поляночке», полевая кухня — солдатская каша, спортивные состязания и выставка военного оружия.
А 8 мая в сквере напротив библиотечного корпуса университета в 18.00 начнётся кинопоказ на открытом воздухе «Мы помним». Кроме того, студенты университета организуют тематическую площадку, на которой проведут чтение стихов и писем солдат, воспоминаний о Великой Отечественной войне.