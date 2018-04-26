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Спутник «Глонасс» запустят в июне для замены вышедшего из строя аппарата
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Спутник «Глонасс» запустят в июне для замены вышедшего из строя аппарата 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: РИА Новости
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Вышедший из строя спутник «Глонасс» заменят на аналогичный в июне 2018 года, даже если удастся восстановить его работоспособность, сообщил «КВ» в четверг гендиректор предприятия-производителя спутников «ИСС имени Решетнева» Николай Тестоедов.
«Аппарат номер 734 два года переработал сверх гарантийного срока. Мы прилагаем усилия к восстановлению его работоспособности, но параллельно приняты все необходимые решения по снятию с хранения следующего аппарата №56, который мы начинаем готовить к запуску, намеченному примерно на середину июня этого года», — сказал Тестоедов.
При этом он добавил, что «вне зависимости от состояния спутника №734, даже если мы его реанимируем», новый спутник войдет в орбитальный резерв.
Ранее сообщалось о выходе из строя спутника «Глонасс» №734, что подтверждается данными Информационно-аналитического центра ЦНИИмаш. Всего в группировке «Глонасс» 25 спутников. Один из низ (№734) выведен из эксплуатации, и еще один проходит летные испытания.
Кроме того, неоднократно сообщалось о том, что группировка будет пополняться по мере оперативной необходимости.
По материалам: ria.ru
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