Спутник «Глонасс» запустят в июне для замены вышедшего из строя аппарата

Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Николай Тестоедов. Вышедший из строя спутник «Глонасс» заменят на аналогичный в июне 2018 года, даже если удастся восстановить его работоспособность, сообщил «КВ» в четверг гендиректор предприятия-производителя спутников « ИСС имени Решетнева

«Аппарат номер 734 два года переработал сверх гарантийного срока. Мы прилагаем усилия к восстановлению его работоспособности, но параллельно приняты все необходимые решения по снятию с хранения следующего аппарата №56, который мы начинаем готовить к запуску, намеченному примерно на середину июня этого года», — сказал Тестоедов.

При этом он добавил, что «вне зависимости от состояния спутника №734, даже если мы его реанимируем», новый спутник войдет в орбитальный резерв.

Ранее сообщалось о выходе из строя спутника «Глонасс» №734, что подтверждается данными Информационно-аналитического центра ЦНИИмаш. Всего в группировке «Глонасс» 25 спутников. Один из низ (№734) выведен из эксплуатации, и еще один проходит летные испытания.

Кроме того, неоднократно сообщалось о том, что группировка будет пополняться по мере оперативной необходимости.

По материалам: ria.ru