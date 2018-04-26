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В Кемеровской области чиновники нарисовали в фотошопе детскую площадку
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В Кемеровской области чиновники нарисовали в фотошопе детскую площадку 

Ридус 56 минут назад
Фото: Ридус
В поселке городского типа Белогорск Кемеровской области построили детскую площадку с тренажерами. Согласно отчетам, на ней должно быть установлено резиновое покрытие, но сейчас там просто грязь и строительный мусор.
При этом на сайте администрации Тисульского района, где расположен поселок, есть фотография, где покрытие пририсовали в фотошопе.
Но на самом деле тренажеры просто «воткнули» в грязь, пишут пользователи сайта Pikabu.
«Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо нее», — рассказала местная жительница Анна Бойко.
Интернет-пользователи заметили, что тренажеры на снимке смотрятся неестественно: «Тренажеры выглядят как-будто вокруг них ничего нет, либо окружение белое, а тут покрытие цветное. Сильно контраст заметен, по идее у основания нужно было добавить легкий градиент с 1−2% прозрачности цветом пола».
Некоторые вспомнили о других, еще менее удачных фотоотчетах чиновников.
Любовь к фотошопу испытывают не только российские чиновники. В августе 2017 года индийский министр опубликовал в Twitter фотографию российской дороги, выдав ее за местную.
А полтора года назад губернатор Санкт-Петербурга даже призвал чиновников не пользоваться фотошопом в отчетах.
«Заниматься фотошопом… это просто глупо, какой-то детский лепет на лужайке…», — отметил он.
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