В Кемеровской области чиновники нарисовали в фотошопе детскую площадку

В поселке городского типа Белогорск Кемеровской области построили детскую площадку с тренажерами. Согласно отчетам, на ней должно быть установлено резиновое покрытие, но сейчас там просто грязь и строительный мусор.

При этом на сайте администрации Тисульского района, где расположен поселок, есть фотография, где покрытие пририсовали в фотошопе.

Но на самом деле тренажеры просто «воткнули» в грязь, пишут пользователи сайта Pikabu.

«Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо нее», — рассказала местная жительница Анна Бойко

Интернет-пользователи заметили, что тренажеры на снимке смотрятся неестественно: «Тренажеры выглядят как-будто вокруг них ничего нет, либо окружение белое, а тут покрытие цветное. Сильно контраст заметен, по идее у основания нужно было добавить легкий градиент с 1−2% прозрачности цветом пола».

Некоторые вспомнили о других, еще менее удачных фотоотчетах чиновников.

Любовь к фотошопу испытывают не только российские чиновники. В августе 2017 года индийский министр опубликовал в Twitter фотографию российской дороги, выдав ее за местную.

А полтора года назад губернатор Санкт-Петербурга даже призвал чиновников не пользоваться фотошопом в отчетах.

«Заниматься фотошопом… это просто глупо, какой-то детский лепет на лужайке…», — отметил он.