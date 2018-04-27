В Кемеровской области чиновники благоустроили детскую площадку с помощью фотошопа 

Администрация Тисульского района Кемеровской области заявила на своем сайте об успешном благоустройстве детской площадки с тренажерами в городе Белогорск. Более того, на портале были размещены фотографии, которые должны были проиллюстрировать результаты работ. Однако местные жители почему-то вынуждены ежедневно наблюдать совершенно иной вид данной площадки. Согласно отчету администрации, на «благоустроенной» территории помимо тренажеров должно быть резиновое покрытие зеленого цвета. Однако, вместо этого покрытия в реальности можно увидеть только щебень и песок. Местные жители уже успели обсудить подобное недоразумение в Сети. Они сразу же заметили, что сотрудники администрации явно порабователи с графическими редакторами, прежде чем разместить снимок. В кадре предкрасно видео, что снег нарисован, тренажеры не отбрасывают теней, да и вообще будто бы висят в воздухе. Член регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Кемеровской области Максим Учватов также нашел в открытом доступе официальные документы и сметы, согласно которым на благоустройство площадки с резиновым покрытием было потрачено более 154 тыс. рублей. После того, как история получила широкую огласку, журналистам Znak.com удалось получить комментарий у представителей администрации Тисульского района. Оказалось, что власти уже начали проверку по данному факту: В администрации Белгогорска комментарии давать отказались, заявив, что опровержение уже подготовлено и вскоре будет доступно общественности. Также чиновники сослались на то, что глава города Сергей Кирпичников, который подписывал акты выполненных работ, находится на больничном. Заметим, что возмущенные местные жители даже сняли видео на месте «благоустроенной» площадки, чтобы наглядно показать ее текущий вид. Фото: shutterstock.com