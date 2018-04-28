Следователи Кемеровской области заинтересовались ремонтом детской площадки с помощью «фотошопа»

райадминистрации размещены фотографии с тренажерами, которые стоят на спортивной площадке с резиновым покрытием, уложенным, согласно информации сайта, взамен щебня. Однако местные жители сообщают что тренажеры поставили на каменистую почву, и публикуют соответствующие снимки в Сети.

Речь идет о дворе по улице Юбилейная, 11 поселка Белогорск. «В ходе мониторинга СМИ выявлена информация, что администрация Белогорска отчиталась о вводе в эксплуатацию детской спортивной площадки, расположенной около жилого дома, а жители сообщили, что в действительности работы проведены не были», — отмечает

регионального управления СК РФ.

"На снимках видны пиксели, очевидно, что нарисован снег, при этом нет теней от спортивных тренажеров. Складывается ощущение, что они висят в воздухе", — отмечает

Znak.com. «Никакого резинового покрытия здесь не было и нет, мы каждый день ходим мимо нее», — привел слова жительницы Белогорска Анны Бойко член кемеровского штаба ОНФ Максим Учватов.

Согласно данным на сайте администрации, на ремонт детской площадки было потрачено более 154 тысяч рублей. Реальное положение вещей зафиксировали на фотокамеры пользователи сайта

Pikabu

В администрации Тисульского района сайту

Znak.com пояснили, что покрытие было застелено осенью прошлого года, а на зимний период его убрали, боясь, что холода могут повредить материал. Управляющая делами администрации Тисульского района Алена Карымова подчеркнула, что сейчас власти разбираются в случившемся.

Я лично беседовал с главой Белогорска ( Сергеем Кирпичниковым . — Прим. NEWSru.com ) буквально пару часов назад как раз насчет этой ситуации. Он пояснил, что в прошлом году покрытие постелили, но затем демонтировали, так как из-за наступившего похолодания и выпавшего снега опасались порчи имущества. Глава поселения предоставил фотографии, на которых изображено складированное покрытие. То есть оно куплено. Я взял с главы Белогорска письменное объяснение и подтверждение этого факта", — рассказал

"Газете Кемерова" замглавы Тисульского района по ЖКХ и строительству Александр Живетьев 27 апреля. Информацию о том, что снимки отредактированы в Photoshop, Живетьев не стал комментировать. По его мнению, в этом вопросе должны разбираться эксперты.

"Проводится разбирательство. По словам Кирпичникова, он не помнит, кто выполнил эти фотографии, — администрация Белогорска или подрядная организация. Думаю, нужно подключить специалистов, которые вынесут вердикт — «фотошоп» или нет. Если факт подтвердится, то со стороны создателя этих фото очень некрасиво получилось", — отметил Живетьев.

"Газета Кемерова отмечает, что перед главой Белогорского городского поселения поставили задачу постелить и укрепить покрытие до 20 мая 2018 года. После выполнения работ технический надзор должен проверить качество.

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