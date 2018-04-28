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Облагороженную чиновниками в фотошопе детскую площадку оценят следователи
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Облагороженную чиновниками в фотошопе детскую площадку оценят следователи 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Газета "Труд"
Следователи проводят проверку информации об использовании фотошопа в отчете кемеровских чиновников по благоустройству городских объектов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация, что администрация пгт. Белогорска отчиталась о вводе в эксплуатацию детской спортивной площадки, расположенной около жилого дома, а жители сообщили, что в действительности работы проведены не были», — говорится в сообщении.
В рамках проверки будет изъята и изучена вся документация по программе благоустройства. Ситуация находится на контроле руководства кемеровского СК.
Ранее администрация Тисульского района Кемеровской области опубликовала фотоотчет о проведенных работах по благоустройству поселка Белогорск. На одном из снимков изображена детская площадка с нарисованным в фоторедакторе новым резиновым покрытием. Глава городского поселения утверждал, что облагородить объект не получилось из-за плохой погоды, и что подрядчик обещал выполнить работы до 20 мая.
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