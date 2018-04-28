Облагороженную чиновниками в фотошопе детскую площадку оценят следователи

Следователи проводят проверку информации об использовании фотошопа в отчете кемеровских чиновников по благоустройству городских объектов. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

«В ходе мониторинга СМИ выявлена информация, что администрация пгт. Белогорска отчиталась о вводе в эксплуатацию детской спортивной площадки, расположенной около жилого дома, а жители сообщили, что в действительности работы проведены не были», — говорится в сообщении.

В рамках проверки будет изъята и изучена вся документация по программе благоустройства. Ситуация находится на контроле руководства кемеровского СК.