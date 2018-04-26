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Кемеровские чиновники отчитались о благоустройстве детской площадки фотошопом
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Кемеровские чиновники отчитались о благоустройстве детской площадки фотошопом 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Администрация Тисульского района Кемеровской области отчиталась о проведенных работах по благоустройству поселка Белогорск, разместив на своем сайте отредактированную фотографию детской площадки, сообщает Znak.com.
Издание отмечает, что чиновники сообщали о новом резиновом покрытии вместо покрывавшего площадку щебня и в подтверждение своих слов показывали фотографии. На деле оказалось, что никакого покрытия нет, и местные жители пришли к выводу, что снимки отфотошоплены.
«На снимках видны пиксели, очевидно, что нарисован снег, при этом нет теней от спортивных тренажеров. Складывается ощущение, что они висят в воздухе», — пишет автор материала.
Такая «обновленная» игровая зона обошлась бюджету в 154 тысячи рублей. Всего же на благоустройство поселка было выделено более двух миллионов рублей. Znak.com уточняет, что к другим облагороженным объектам у жителей также возникли претензии.
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