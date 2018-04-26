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Все фонтаны в Пятигорске начнут работать к 1 мая
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Все фонтаны в Пятигорске начнут работать к 1 мая 

«Это Кавказ» 56 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Пятигорске к началу летнего сезона подготовили почти все фонтаны, также готовится к запуску новый фонтанный комплекс в парке Победы.
По данным мэрии, «перезимовали» пятигорские фонтаны без потерь. Первыми включили круглый фонтан без чаши на площади перед Центральной городской библиотекой и фонтан на бульваре Гагарина.
«Центральный фонтан был наполнен накануне, сегодня пока пробный пуск. Затем специалисты спустят воду, отмоют все детали и чашу, установят необходимое оборудование, а затем уже состоится его включение на весь сезон», — сообщил директор МУП «Пятигорские инженерные сети» Владимир Василишин. Его слова передаются на сайте городской администрации.
Новый фонтан будет открыт в парке Победы. Сейчас он готовится к запуску. Все городские фонтаны будут включены до 1 мая.
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