Пока все прячутся от мороза под одеялом, он на улице разливает воду в формы для хлеба. Но зачем?

Каждый из нас в детстве мечтал построить лабиринт или домик из снега. Но без помощи взрослых это было трудно сделать. Сейчас же мы прячемся от мороза в теплых домах, в то время как американский хоккеист Митч Фриц воплощает в жизнь свои детские мечты. Парень самостоятельно построил иглу! Для изготовления «кирпичиков» он разлил воду в форму для хлеба и оставил замерзать на улице. А утром начертил план домика на снегу.

Когда подкрашенная вода замерзла, Мичт принялся за строительство, которое растянулось на несколько часов. На вопрос, зачем он построил иглу, хоккеист ответил: «У меня было много свободного времени. В Интернете я не сижу, в компьютерные игры не играю, а вот на свежем воздухе люблю находиться в любую погоду».

Цветные кирпичики смотрятся очень необычно! Митч говорит, что будет очень счастлив, если его идея кому-нибудь понравится.

Для строительства иглу парню понадобилось 500 хлебных форм. При желании их можно заменить чем-то другим. Краски тоже не обязательно использовать — ведь белые домики многим нравятся больше. В любом случае, детки от такой идеи всегда будут в восторге! А как вам творческий порыв молодого спортсмена? Делитесь впечатлениями в комментариях!