Победители президентских грантов соберутся в Новосибирске

Форум социальных и культурных проектов Сибири и Дальнего Востока организован Фондом президентских грантов и правительством Новосибирской области . С идеей о проведении мероприятия выступили победители конкурсов президентских грантов из Сибири и Дальнего Востока.

Двухдневная образовательная программа даст победителям возможность получить новые знания, обменяться о пытом, предложить критерии и механизмы оценки социального эффекта от реализации своих проектов. Некоммерческие организации, еще не получавшие грантовую поддержку, смогут пообщаться с коллегами и получить консультацию по грамотной подготовке заявки на участие в конкурсе.

Организаторы форума приглашают к участию представителей некоммерческих организаций, средств массовой информации и активных граждан. Регистрация доступна на сайте форумнко.рф.

Новосибирская область неслучайно выбрана площадкой для проведения форума. В сентябре 2017 года представители социально ориентированных некоммерческих организаций региона приняли участие в масштабном семинаре-практикуме по вопросам участия в конкурсе президентских грантов, который прошел в правительстве НСО. На мероприятии была отмечена высокая активность организаций, занимающихся вопросами детства, материнства, семьи в нашем регионе.