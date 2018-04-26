Минобороны КНР подтвердило принятие на вооружение ракеты средней дальности DF-26

ПЕКИН, 26 апреля. / ТАСС /. Официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь в четверг на брифинге подтвердил информацию о том, что на вооружение ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК) поступила баллистическая ракета средней дальности DF-26.

"Принятым на вооружение ракетных войск НОАК новым видом вооружений являлась ракета DF-26", — сказал он в ответ на соответствующий вопрос. «Этот вид оружия прошел необходимые испытания и проверки, он отвечает условиям по обновлению вооружений армии и официально поступил в части ракетных войск», — подчеркнул представитель оборонного ведомства

16 апреля Центральное телевидение Китая сообщило о принятии на вооружение НОАК новой баллистической ракеты средней дальности, способной нести как ядерную, так и обычную боеголовку, однако ее название в репортаже не приводилось.

"Она может использоваться для нанесения оперативного ответного ядерного удара, а также точных ударов по важным наземным целям, а также крупным и средним кораблям", — сообщил тогда телеканал.