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Китай вооружился новой ядерной ракетой
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Китай вооружился новой ядерной ракетой 

Вести.Ru 31 минуту назад
Китайские военные объявили, что получили на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности DF-26. Это оружие успешно прошло все испытания, пишет агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны КНР.
Местные СМИ сообщают, что дальность полета новой ракеты достигает 4 тысяч километров и она может нести как традиционную взрывчатку, так и ядерный заряд. Основными задачами для нее станет уничтожение важных наземных объектов противника, а также борьба с целыми группами кораблей. При необходимости ракета будет использована для ответного ядерного удара.
Таким образом, по мнению журналистов, DF-26 представляет серьезную угрозу для военных объектов США на острове Гуам.
Стоит отметить, что у России и США нет ракет малого и среднего, то есть до 5 тысяч километров, радиусов действия. В 1987 году две страны подписали договор о РСМД, который предписывает ликвидировать запасы подобного оружия и запрещает его разрабатывать.
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