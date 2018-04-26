В Думу внесли проект о совершенствовании учета изъятых приставами средств

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Систему учета изъятых с должников средств и передачи их в федеральный бюджет РФ могут сделать более централизованной, сняв эту обязанность с районных, межрайонных и специализированных подразделений территориальных органов, следует из законопроекта, внесенного правительством РФ в нижнюю палату парламента.

Законопроектом предлагается закрепить право распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете по учету изъятых с должников средств за главным судебным приставом субъекта РФ и старшим судебным приставом структурного подразделения федеральной службы. В настоящее же время поступающие на депозитный счет средства распределяются судебными приставами-исполнителями районных, межрайонных и специализированных подразделений территориальных органов ФССП путем оформления отдельного постановления, которое утверждается старшим судебным приставом.

В целях снижения нагрузки на судебных приставов и минимизации совершения коррупционных преступлений законопроектом предлагается в качестве счета по учету изъятых средств определить депозитный счет структурного подразделения ФССП или депозитный счет территориального органа службы.

В финансово-экономическом обосновании законопроекта отмечается, что его реализация позволит сократить численность должностных лиц службы приставов, обеспечивающих организацию бюджетного учета средств, минимум в 2,5 раза. За счет высвободившихся штатных единиц планируется ввести должности судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов и судебного пристава-исполнителя. Кроме того, для реализации законопроекта планируется доработать программное обеспечение автоматизированной информационной системы ФССП.