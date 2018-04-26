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Резиновые динозавры возвращаются в волгоградский ЦПКиО
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Резиновые динозавры возвращаются в волгоградский ЦПКиО 

v1.ru 57 минут назад
Фото: v1.ru
Механические динозавры, остановившиеся рядом со стадионом «Волгоград Арена», возвращаются в Центральный парк культуры и отдыха.
— Это не стадо динозавров, а комплекс серьезных механизмов, которые очень трепетно оберегаются, — уверен директор ЦПКиО Андрей Жарков. — После того, как все рептилии переедут в парк, мы начнем их подключать. Планируем открыться на майские праздники — успеем ли к 1 мая или начнем работу в следующие выходные, пока неизвестно.
В конце февраля динозавры, три года обитавшие в ЦПКиО, поселились рядом со стадионом. По словам Андрея Жаркова, перед переездом новых обитателей парка внимательно осмотрели специалисты: они обратили внимание не только на электрику и механику, но и на их внешний вид.
Впечатляющие размерами животные поселились в ЦПКиО еще в 2014 году. На каждом рычащем и двигающемся хищнике повесили табличку с полной «биографией». Сородичи волгоградских «пришельцев» обитают в Челябинской области, Уфе, Ростове, Тольятти и Москве.
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