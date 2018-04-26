Резиновые динозавры возвращаются в волгоградский ЦПКиО

Механические динозавры, остановившиеся рядом со стадионом «Волгоград Арена», возвращаются в Центральный парк культуры и отдыха.

— Это не стадо динозавров, а комплекс серьезных механизмов, которые очень трепетно оберегаются, — уверен директор ЦПКиО Андрей Жарков . — После того, как все рептилии переедут в парк, мы начнем их подключать. Планируем открыться на майские праздники — успеем ли к 1 мая или начнем работу в следующие выходные, пока неизвестно.

В конце февраля динозавры, три года обитавшие в ЦПКиО, поселились рядом со стадионом. По словам Андрея Жаркова, перед переездом новых обитателей парка внимательно осмотрели специалисты: они обратили внимание не только на электрику и механику, но и на их внешний вид.