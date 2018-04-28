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Мероприятия на майские праздники в Оренбурге
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Мероприятия на майские праздники в Оренбурге 

ProOren 35 минут назад
Фото: ProOren
Мы долго их ждали и теперь можем насладиться теплыми майскими выходными. Для вас будут работать театры, проходить квизы и мероприятия на открытом воздухе. Куда пойдете вы? Подробнее в афише интернет-издания ПроОрен.
Вторник, 1 мая  По традиции, 1 мая в Оренбурге пройдет торжественная демонстрация от Федерации организаций профсоюзов Оренбургской области и праздничный концерт. Маршрут шествия в 2018 году: ул. Советская, 31 — Музей истории города Оренбурга, ул. Набережная, 29. Начало в 11:00. 0+
Вы смотрели комедию «Боинг-Боинг»? Такая разная любовь, такие разные герои, связанные романтической профессией. Начало в 19:00 в оренбургском драмтеатре. Билеты от 200 руб. 16+
Среда, 2 мая  С 18:30 в театре музыкальной комедии смотрим и подпеваем мюзиклу «Птица счастья». Вспомните любимые песни 70-80-х годов. Билеты от 200 руб. 6+
На сцене Оренбургского театра драмы смотрим спектакль по известной пьесе Владимира Гуркина «Любовь и голуби». Начало в 19:00. Стоимость билетов — от 200 руб. 12+
Викторина Pub-quiz пройдет в «Миллениум Холле». Приглашаются команды от двух до семи человек. Взнос за участие в игре: 150 руб. с человека. Начало в 19:30. 18+
Четверг, 3 мая  В 16:00 начнется вечер встреч и воспоминаний у памятника Детям войны в парке имени Гуськова на проспекте Победы. Вход свободный. 0+
Песенное ревю, посвященное 70-летию Великой Победы, смотрим на сцене оренбургской музкомедии. Спектакль «За жизнь» смотрим с 18:30. Стоимость от 150 руб. 6+
В 19:00 Областной театр драмы расскажет известную и любимую историю, показав спектакль «Свадьба в Малиновке». Билеты от 200 руб. 12+
Или в это же время можно послушать концертную программу «Эхо любви» в оренбургской филармонии. Солист филармонии Татьяна Буйносова и лектор — музыковед Наталья Питецкая приглашают послушать военные и послевоенные песни. Цена билета от 150 руб. 12+
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