Мероприятия на День победы в Оренбурге

В областном центре, как и на всей территории области, готовится ряд мероприятий к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего их будет около ста.

Акция «Георгиевская ленточка» в Оренбурге 2018

С 23 апреля по 9 мая во время городских праздничных мероприятий желающим раздадут Георгиевские ленточки.

В четверг, 3 мая с 10:00 до 12:00 управление молодежной политики проведет акцию со студентами «Помним и чтим» по уборке ветеранских кварталов на кладбищах. В этот же день в 16:00 планируется проведение вечера встреч «Никто не забыт, ничто не забыто!» в парке им. Гуськова по проспекту Победы;

Встречи с ветеранами и окружные концерты ко Дню Победы

4 мая пройдут два окружных мероприятия:

в 15:00 — праздничный концерт и работа полевой кухни пройдет в Южном округе в Студенческом центре ДК «Россия»;

в 16:00 — театрализованный праздник-концерт с работой полевой кухни для жителей Северного округа в ДК «Молодежный».

Вальс Победы в Оренбурге 2018

7 мая с 11:00 на улице Советской (от Набережной до площадки по ул. Советской, 31) Минобр совместно с управлением образования администрации города Оренбурга проведут танцевальный флешмоб «Вальс Победы».

Всероссийская «Вахта памяти» в Оренбурге 2018

В праздничные дни, 8 и 9 мая будет организован Почетный караул из школьников на Посту №1 у мемориалов «Вечный огонь» на проспекте Победы, комплексе «Салют, Победа!» и у стелы А. И. Родимцева.

Возложение цветов 8 мая в Оренбурге

Торжественно-траурные мероприятия с участием воинов-интернационалистов, ветеранов-фронтовиков пройдут:

10:00 — у мемориала «Вечный огонь» на проспекте Победы,

10:30 — у мемориального комплекса советским воинам, умершим от ран в госпиталях города Оренбурга в годы Великой Отечественной войны;

10:45 — в выставочном комплексе «Салют, Победа!».

Парад и митинг ко Дню Победы в Оренбурге 2018

По традиции парад 9 мая начнется в 10:00 на площади имени Ленина. В этом власти города обещали установить дополнительные зрительные зоны на пересечении площади Ленина с ул. Цвиллинга и пр. Паркового.

Для ветеранов в мемориальном комплексе «Салют, Победа!» в 11:00 пройдет акция «Фронтовая каша» с праздничным концертом и работой полевой кухни.

Акция «Помним. Гордимся. Чтим» в Оренбурге

Следующим мероприятием для жителей города станет традиционная акция «Помним. Гордимся. Чтим» на проспекте Победы. Работа выставочных и концертных площадок организуют с 13:00 до 22:00.

Акция «Бессмертный полк» в Оренбурге 2018

В 18:00 от ул. Немовской до Водонапорной башни пройдет торжественное шествие в рамках всероссийской акции «Бессмертный полк».

Салют в День Победы в Оренбурге

С 19:00 до 22:00 на площади возле дома 14/1 по проспекту Победы состоится праздничный концерт «Победный май!». В 22:00 небо над Оренбургом украсит праздничный салют.