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Возможна ли отмена транспортного налога в 2018 году
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Возможна ли отмена транспортного налога в 2018 году 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Миллионы российских автовладельцев обязаны в течении года уплачивать транспортный налог. Вернее назначенная сумма должна быть уплачена не позднее 01.12 следующего года. Т.е. за 2017 год денежные средства нужно перечислить до 01.12.2018 года.
Вокруг данной темы очень много разговоров. Есть недовольные.
В частности автовладельцев не устраивает не столько принцип расчета самой суммы (хотя и это тоже — налоги достаточно высоки), сколько однообразный подход к его взысканию.
Т.е. для государства выходит неважно, пользовался автомобилем автовладелец в течении года или нет, как часто выезжал и т.п. Много раз поднималась тема того, что нельзя всех под одну гребенку чесать. Необходимо вырабатывать гибкие схемы начисления.
Как реализуются полученные от транспортного сбора средства, это тоже отдельная тема. Но дороги конечно же нужно содержать в должном виде. И про отмену последнего пока руководство страны не ведет речи.
Льготной категорией в данном случае являются инвалиды (они не платят обсуждаемый сбор). Также освобождаются от дорожного сбора автовладельцы, чьи ТС числятся в угоне.
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