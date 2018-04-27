На мэра Екатеринбурга подал в суд освободившийся из тюрьмы наркоторговец

В заявлении истец требует компенсации за то, что политик публично рассказал о его преступлениях в период руководства фондом «Город без наркотиков». Заседание назначено на 9:00 27 апреля в Октябрьском суде.

"На меня написал заявление подлый наркоторговец Андреев, которого мы с транспортниками закрыли в 2011 году. На тот момент это была самая крупная операция по спайсам в России . У Андреева нашли несколько кг готового наркотика, 200 кг прекурсоров, потом еще около 70 кг готового, порядка 80 000 000 денежных переводов в Китай , десятки миллионов налички (только за то, чтоб ему дали убежать во время задержания, он сразу предложил 30 000 000.), квартиры, гаражные боксы, машины, мотоциклы и тд. ", — написал мэр Екатеринбурга в Facebook

По словам Ройзмана, с Андреевым был связан бывший прокурор Алексей Карпов , который в настоящее время отбывает 20-летний срок в колонии строгого режима за организацию серии заказных убийств. До того как его посадили, он успел переоформить на себя квартиры и гаражи Андреева и снять с его золотой карты около 50 миллионов рублей, а взамен наркоторговцу пообещал маленький срок. Позднее его освободили по УДО.

"В общем этот подлый наркоторговец, освободившись, прочитал все, что я о нем писал, и через пару лет спохватился и обратился в суд с целью защитить свою честь и достоинство (!) и потребовал от меня возместить ему моральный ущерб в количестве 650 000 рублей", — с возмущением написал Ройзман, предположив, что Андрееву «сказали это сделать», и пообещав, что от своих слов не откажется.

Возмутившая бывшего наркоторговца публикация была сделана Ройзманом в его блоге в «Живом журнале», сообщили

в суде. Помимо компенсации истец просит удалить публикацию и дать опровержение.

"Было, что на меня подавал в суд милиционер майор Надир Салимов за то, что я называл его наркоторговцем. Он выигрывал суд, я платил деньги, а потом снова называл его наркоторговцем. Так повторялось несколько раз, а потом его и в самом деле посадили за наркоторговлю. Но такого, чтобы бывший наркоторговец подавал на меня в суд, никогда не было", — прокомментировал Ройзман ситуацию сайту