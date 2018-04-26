Польские альпинисты, попав в беду в Канаде, вызвали на помощь спасателей из Польши

Два польских альпиниста стали объектом внимания СМИ после инцидента, произошедшего с ними в Канаде . Скалолазы совершали восхождение на пик Уайтхорн, расположенный в канадской провинции Британская Колумбия , когда внезапно попали в беду, пишет польское издание

По его данным, туристы попали под лавину. На них сошла целая «стена снега». Каким-то образом несчастным удалось остаться на поверхности снежной массы. Однако лавина унесла их к самому подножию горы. Придя в себя, альпинисты решили позвать на помощь. Благо, с собой у них были сотовые телефоны, поясняет СМИ.

Однако вместо того, чтобы набрать номер местных спасателей из Британской Колумбии или хотя бы из Канады, потерпевшие позвонили в спасательную службу Польши

К счастью, человек, с которым они связались, оказался находчивым. Он связался с польским посольством в Оттаве и сообщил о произошедшем. После этого сотрудники посольства проинформировали о ЧП канадских спасателей.

В итоге на помощь терпящим бедствие туристам были направлены вертолеты. Их нашли и эвакуировали. При этом польское посольство все время держали в курсе спасательной операции.

Пострадавших туристов доставили в больницу. Сообщается, что они получили серьезные травмы. Имена альпинистов не уточняются.

Странные действия польских альпинистов после ЧП вызвали недоумение у представителей СМИ. Они попытались найти им хоть какой-то логическое объяснение, обратившись за комментарием к канадским спасателям. Однако те заявили, что о причинах поведения поляков могут «только догадываться».

"Думаю, они просто были в шоке и набрали первый телефонный номер, который пришел им в голову", — предположила пресс-секретарь службы экстренной помощи Британской Колумбии Шеннон Миллер.