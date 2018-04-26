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Уралвагонзавод изготовил платформы для перевозки ядерных отходов
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Уралвагонзавод изготовил платформы для перевозки ядерных отходов 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Корпорация «Уралвагонзавод» Госкорпорации Ростех изготовила и сертифицировала железнодорожный транспортер ТМ2-3, предназначенный для перевозки отходов ядерного производства. Подобные машины ранее производились на территории Украины.
Новый продукт уникален не только для корпорации, но и России в целом. Транспортер изготовлен в рамках программы импортозамещения. Грузоподъемность каждого составляет 128 тонн, а длина — 18 360 мм. Для перевозки транспортер устанавливается на четыре двухосные тележки модели 18-100 и в обязательном порядке оборудуется сигнализацией и системой ГЛОНАСС.
«ТМ2-3 — изделие уникальное, и его производство вписывается в нашу актуальную задачу по расширению линейки гражданской продукции, в том числе в рамках программы импортозамещения. Сегодня мы ориентируемся на потребности рынка, увеличиваем номенклатуру в ответ на требования заказчиков, активно осваиваем производство специализированных изделий», — подчеркнул генеральный директор Корпорации УВЗ Александр Потапов.
Процесс изготовления транспортеров был организован на площадях производства нестандартизированного оборудования Уралвагонзавода. Транспортер является несерийным. В его производстве применена уникальная оснастка. Над заказом совместно с УВЗ работали АО «Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения» и ООО «Уральское конструкторское бюро вагоностроения».
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