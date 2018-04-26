В Карелии появится новая ОЭЗ около границы с Финляндией

Дмитрий Медведев. Новая особая экономическая зона (ОЭЗ) появится в Карелии рядом с границей с Финляндией . Как сообщает портал Karelinform.ru, ходатайство Карелии о создании ОЭЗ в поселке городского типа Вяртсиля одобрил премьер-министр России

По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова, в настоящее время в правительстве Карелии введется плотная работа по подготовке этой заявки. Она поступит в Минэкономразвития в августе 2018 года.

«Особая экономическая зона известна не только своим льготным налоговым режимом, но и льготным таможенным режимом. Мы надеемся, что создание такой зоны поможет привлечь в Карелию иностранных инвесторов», — отметил Родионов.

Сейчас определяются конкретные земельные участки, где будет создана ОЭЗ. Ряд этих участков уже полностью обеспечен инфраструктурой и энергетическими мощностями, но другие пока не приспособлены под нужды потенциальных резидентов.