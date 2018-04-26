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В Карелии появится новая ОЭЗ около границы с Финляндией
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В Карелии появится новая ОЭЗ около границы с Финляндией 

Rambler News Service 23 минуты назад
Новая особая экономическая зона (ОЭЗ) появится в Карелии рядом с границей с Финляндией. Как сообщает портал Karelinform.ru, ходатайство Карелии о создании ОЭЗ в поселке городского типа Вяртсиля одобрил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
По словам заместителя премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрия Родионова, в настоящее время в правительстве Карелии введется плотная работа по подготовке этой заявки. Она поступит в Минэкономразвития в августе 2018 года.
«Особая экономическая зона известна не только своим льготным налоговым режимом, но и льготным таможенным режимом. Мы надеемся, что создание такой зоны поможет привлечь в Карелию иностранных инвесторов», — отметил Родионов.
Сейчас определяются конкретные земельные участки, где будет создана ОЭЗ. Ряд этих участков уже полностью обеспечен инфраструктурой и энергетическими мощностями, но другие пока не приспособлены под нужды потенциальных резидентов.
«Поэтому мы взяли совместно с «МРСК Северо-Запад» сегодня курс на совместную проработку этих вопросов и подведение необходимой инфраструктуры к инвестиционным площадкам», — добавил Родионов.
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