В Карелии поселок сделают экономической зоной 

Об этом сообщает «Столица на Онего» со ссылкой вице-премьера правительства Карелии Дмитрия Родионова. Заявка будет отправлена в Министерство экономического развития Российской Федерации.
«В марте текущего года премьер-министром правительства России Дмитрием Анатольевичем Медведевым было одобрено ходатайство Республики Карелия о создании на границе с Финляндией в поселке городского типа Вяртсиля особой экономической зоны. Сегодня правительством Карелии ведется активная работа по подготовке указанной заявки, в агусте эта заявка поступит в министерство экономического развития России», — заявил вице-премьер на инвестиционной энергетической конференции, проходящей в столице республики. Родионов отметил, что создание экономической зоны поможет привлечению в Карелию новых инвесторов, так как в ОЭЗ действует льготный налоговый и таможенный режимы.
Ранее корреспондент «ФедералПресс» побеседовал с новым руководителем «Корпорации развития Карелии» Юрием Савельевым. Глава рассказал о перспективах организации и о способах выхода на самоокупаемость.