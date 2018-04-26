Прокуратура предупредила о последствиях участия в запрещенных митингах

Организаторам публичного мероприятия, планируемого на 5 мая на Онежской набережной, предложили другое место проведения.

Прокуратура Карелии на своем сайте разместила предупреждение о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях.

В ведомстве пояснили, что в Интернете, в том числе через социальные сети, распространяются сообщения, призывающие к участию 5 мая 2018 года в митинге в устье Лососинки на Онежской набережной.

прокуратуре обращают внимание, что администрация города предложила организатору митинга изменить место проведения публичного мероприятия. Но предложение организаторы не приняли.

— Поскольку организатором не принято мотивированное предложение органа местного самоуправления по изменению места проведения публичного мероприятия, его проведение не допускается в соответствии с ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 19.04.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,

— комментирует ведомство.

В соответствии со статьей республиканского закона «О реализации отдельных положений Федерального закона „О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях“ число участников мероприятия, проводимого в специально отведенном месте без подачи уведомления, не может превышать 100 человек.