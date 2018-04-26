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Полиция Перу поймала британца с чемоданом полным кокаина
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Полиция Перу поймала британца с чемоданом полным кокаина 

360tv.ru 1 час назад
Наркокурьера из Великобритании поймали в аэропорту столицы Перу с чемоданом, в котором находились брикеты кокаина на общую сумму в 4,5 миллиона фунтов стерлингов (388 миллионов рублей). Видео обыска незадачливого курьера опубликовано на YouTube.
24-летнего Шона Вудса из Ливерпуля с наручниками на руках посадили в полицейский автомобиль и привезли в участок. Из его чемодана изъяли 31 блок с кокаином.
Сейчас незадачливому курьеру грозит тюремный срок в 25 лет. Давать показания молодой человек отказывается, так как опасается репрессий со стороны латиноамериканских наркокартелей, на которых он работал.
DailyMail со ссылкой на заявление перуанской полиции сообщило, что это не первая перевозка наркотиков британцем.
Полицейские Владивостока задержали бармена, который торговал синтетическими наркотиками прямо на рабочем месте, не выходя из-за стойки. Правоохранители наблюдали за дилером в течение нескольких месяцев, фиксируя каждый акт продажи химического дурмана. При задержании у бармена изъяли почти килограмм «синтетики».
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