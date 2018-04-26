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В Ростове в рамках Года добровольца реализуют 26 проектов
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В Ростове в рамках Года добровольца реализуют 26 проектов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. На заседании постоянной комиссии городской думы по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму депутаты обсудили вопрос о перспективах развития добровольческого (волонтерского) движения в Ростове-на-Дону, сообщается на сайте администрации города.
По словам начальника отдела по делам молодежи администрации города Андрея Косенко, в волонтерское движение в Ростове вовлечено свыше 50 тысяч школьников и студентов. В городе действуют 68 детских и молодежных добровольческих организаций. Среди наиболее крупных такие как «Я — волонтер!», Ростовский союз детских и молодежных организаций, «Волонтеры Победы», «Забота Ростова», Волонтерский корпус, «Молодые медики Дона», «Добрые дела». Основные направления деятельности — работа в сфере экологии, социальная и медицинская помощь, участие в охране общественного порядка и борьбе с чрезвычайными ситуациями, поисковая работа, спорт и пропаганда здорового образа жизни.
В план мероприятий по проведению в Ростове Года добровольца включены 26 проектов, которые отражают приоритетные направления молодежной политики. Их участникам вручаются личные книжки волонтера, которые с прошлого года дают право на получение дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения.
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