В Воронеже посадили росток легендарного волгоградского «Тополя Победы»

В 15 российских городах волонтеры МТС торжественно посадили саженцы «Тополя Победы» — дерева-долгожителя, уцелевшего в ходе Сталинградской битвы.

В Воронеже акция прошла на территории мемориального комплекса «Площадь Победы». Сотрудники компании посадили легендарный тополь и благоустроили территорию рядом.

Волгоградский тополь — знаменитый на всю страну жизнеутверждающий символ победы растет в центре города на площади Павших борцов. Могучему дереву сегодня больше 100 лет. Оно единственное пережило кровопролитную и опустошительную Сталинградскую битву, во время которой город Сталинград был почти стерт с лица земли. И хотя весь его ствол буквально усеян «шрамами» и «ссадинами» от пуль и осколков снарядов, весной 1943 года, после освобождения города, дерево вновь зацвело, символизируя победу жизни над смертью и войной.

Оренбург, Саратов, Белгород, Тамбов, Курск, Калуга, Уфа, МТС совместно с учеными биологами и волонтерами со всей России решила дать новую жизнь легендарному дереву. Чтобы сохранить уникальный генотип ученые выращивали в лаборатории «детей» тополя из его почек, а сотрудники МТС, волонтеры, представители общественных организаций высадили ростки в своих городах. Впервые акция «Тополь Победы» состоялась весной 2017 года, тогда в семнадцати городах страны были высажены «дети» легендарного дерева. В этом году к проекту присоединились Самара Орел , Воронеж, Липецк Ярославль , Тула, Калининград и Ростов-на-Дону. Возле дерева установлена табличка с QR-кодом с ссылкой на интернет-страницу проекта, чтобы каждый прохожий понимал, что перед ним — тот самый тополь.

«Более 200 дней воронежцы героически защищали свой город и выстояли. Сегодня Воронеж носит имя «города-героя», а жители по праву гордятся прошлым и чтут память воинов. Это — прекрасная традиция, которая должна не просто крепнуть, но и обретать новые символы. Надеюсь, что тополь станет еще одним напоминанием о Великой Победе, о том, как важен для всех нас подвиг народа», — отметил директор воронежского филиала МТС Владимир Байгушев.