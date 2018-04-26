КБК «Черемушки» проведет «День без турникетов»

В «День без турникетов» москвичей приглашают бесплатно посетить московские предприятия, узнать их историю, побывать в их музеях. В майской акции примут участие более 50 предприятий, в том числе кондитерско-булочный комбинат «Черемушки».

«День без турникетов» стал ежегодным мероприятием, интересующим не только взрослых, но и юных москвичей. Всего на 2018 год запланировано проведение четырех акций, которые поддержали более 100 предприятий. Ближайшие мероприятия в прежнем формате пройдут уже в мае, а прямо сейчас в проекте «Активный гражданин» можно выбрать новые виды и форматы для будущих познавательных экскурсий», — передает пресс-служба «Активного гражданина». Чтобы стать участником «Дня без турникетов», необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте проекта. Регистрация начнется 27 апреля.

Стоит отметить, что комбинат «Черемушки» создан в 1973 году, как экспериментальное предприятие при НИИ кондитерской промышленности для разработки новых технологий и рецептур. На сегодняшний день КБК «Черемушки» является одним из крупнейших производителей хлебобулочных изделий в городе. Компания специализируется на выпуске хлеба, сэндвичей, теста, тортов, десертов, пирожных, выпечки и других кондитерских изделий. Сегодня здесь работают более двух тысяч сотрудников. Каждый день комбинат «Черемушки» производит более трехсот наименований кондитерской и хлебобулочной продукции.