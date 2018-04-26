Всё хорошо, прекрасная маркиза: глава Архангельска отчитался о своей работе

На вчерашней сессии городской думы глава Архангельска Игорь Годзиш отчитался о своей работе в 2017 году. Депутаты, несмотря на многочисленные вопросы, практически единодушно признали работу властей удовлетворительной. Почему не отличной — в материале корреспондента 29.ru , побывавшего на сессии.

Перед депутатами Игорь Годзиш отчитывается уже в третий раз. И если два года назад он фактически рассказывал о чужой работе — мэрии времён Виктора Павленко , то в 2017 году он рассказал о первых результатах именно своей работы. Тогда он также получил удовлетворительную оценку своей деятельности.

Почему только тройку? Да потому, что законодательством о местном самоуправлении и уставом города предусмотрены лишь две оценки — удовлетворительно и неудовлетворительно. Причём двукратное признание работы главы города неудовлетворительной даёт городской думе право отправить его в отставку.

Как и предыдущий, нынешний отчёт главы стал сродни экзамену. Депутаты заслушали градоначальника, задали ему вопросы, после чего поставили свою оценку — удовлетворительно. Причём следить за «отчётом с пристрастием» горожане могли в социальной сети «ВКонтакте», где на странице градоначальника сотрудники пресс-службы организовали онлайн-трансляцию. Правда, особой популярностью выступление не пользовалось — на данный момент его посмотрели всего 960 человек.

Знаменитые кадры Игоря Годзиша в очках, за которые его в шутку в социальных сетях называли то терминатором, то Нео из «Матрицы»

Всё растёт, но люди уезжают

Главный вывод, который напрашивается после прослушивания отчёта главы Архангельска в том, что Игорь Годзиш снял очки терминатора (так в народе прозвали образ), в которых он в прошлом году инкогнито ездил в общественном транспорте. Вместо этого он одел розовые очки куклы Барби. Другого объяснения суперпозитивному выступлению не найти.

Глава города ловко обходил «узкие» места, за которые мог быть подвергнут резкой критике со стороны депутатов. В результате получилось так, что вроде и правду говорит градоначальник, но создавалось впечатление нереальности происходящего.

Например, в своём выступлении глава интеллигентно обошёл такую тему, как снижение численности населения города. Если в предыдущие годы город, по официальным данным, прибавлял несколько сотен человек, то в году 2017 отмечена резкая убыль населения — минус почти две тысячи человек.

Причём «минус» наблюдался как в естественном приросте — умерло в прошлом году на 374 человека больше, чем родилось, так и в миграционном — из Архангельска на постоянное место жительство в другие регионы только официально выехали 11 765 человек, а приехали в город на ПМЖ всего 10 412 человек. Причём основную массу уехавших составили люди трудоспособного возраста. Вывод из таких данных напрашивается простой: люди не видят перспектив жизни в Архангельске.

Сам же Игорь Годзиш пояснил такую динамику тем, что всё дело в разных стартовых позициях архангелогородцев и жителей других регионов.

Подмосковьем, — Мы сейчас пытаемся сравнивать себя с Москвой Ленинградской областью , где, что греха таить, более развита социальная инфраструктура. Нам надо много трудиться, чтобы хотя бы по городской среде приблизиться к их уровню. Ещё одна мотивация для отъезда — люди ищут более серьезные заработки — там люди имеют больше возможностей заработать, чем в арктической зоне. Хотя ранее родители этих людей приезжали сюда именно ради высоких заработков, — пояснил Игорь Годзиш.

Честно говоря, довольно странное заявление главы города на фоне официальной отчётности. Если верить представленной информации, то средняя заработная плата в городе в последние годы неуклонно растёт. И если в 2015 году она была 40 тысяч рублей, то в 2017-м — уже более 45 тысяч. Правда, в выступлении не отмечалось, что данная зарплата указана только для крупных и средних предприятий. Малый бизнес, где до сих пор царят серые зарплаты, уровень доходов чуть выше прожиточного минимума, в расчёт не брался.

Самый низкий уровень средней зарплаты в сфере образования — 29 359 рублей, самый высокий — в рыболовстве, рыбоводстве, сельском и лесном хозяйстве — почти 77 тысяч рублей в месяц. Даже чиновники различного уровня, работающие в Архангельске, получают меньше — всего 59 тысяч рублей.

Растёт и число вакансий на рынке труда, их количество достигло почти 5 тысяч. Уровень безработицы оценивается всего в 0,8%. То есть безработными официально значатся всего более тысячи человек. Можно подумать, что люди просто не хотят работать, но, если посмотреть на уровень зарплат, которые предлагаются в разделе «вакансии», то можно увидеть, что в большинстве организаций они находятся либо на уровне прожиточного минимума, либо чуть-чуть выше и не могут привлечь потенциального работника.

Торговля в Архангельске, судя по отчету, цветет и пахнет

Погнали федералы городских

Радует главу Архангельска и рост сфер, так или иначе связанных с торговлей и оказанием услуг. Например, мы с вами в прошлом году в магазинах города купили товаров на 27 миллиардов рублей — на четверть больше, чем пару лет назад. Покушали в столовых, кафе и ресторанах аж на 750 миллионов рублей — в полтора раза больше, чем два года назад. Платных услуг получили на 22 миллиарда рублей.

На сессии депутаты не поставили под сомнение данные цифры, но отметили, что рост торговли, например, обусловлен приходом в город крупных федеральных сетей, которые забирают у местных предпринимателей покупателей. В результате местные предприниматели теряют доходы, которые плавно перетекают в карманы «крупного федерального бизнеса», в другие регионы уходят и ряд налогов.

В производственной сфере самый высокий рост объёма отгруженных товаров продемонстрировала сфера водоснабжения и водоотведения, сбора и утилизации мусора. Объём производства здесь в финансовых показателях вырос почти в полтора раза.

Однако причиной этого можно назвать не улучшение работы предприятий и не внедрение каких-либо суперметодик, повысивших эффективность производства, а банальный… рост тарифов. Если вы помните, то с начала 2017 года резко выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение. Понятно, что даже при сохранившихся объёмах оказания услуг доходы муниципальных предприятий, связанных с водоснабжением, резко выросли. То есть рост в данной сфере целиком и полностью оплачен нами с вами.

Два года назад премьер России Дмитрий Медведев сказал легендарную фразу «Денег нет, но вы держитесь». Как выяснилось из отчёта Игоря Годзиша, премьер-министр сказал неправду — деньги в городе есть. Более того, по итогам прошлого года профицит городского бюджета составил аж 116 миллионов рублей. До этого прибыльным бюджет не был уже практически десять лет.

Основной «плюс» город получил за счёт реализации плана мероприятий по повышению устойчивости бюджета. А этот план включает в себя рост помимо оптимизационных мероприятий вроде централизации ряда услуг и закупок в муниципальных учреждениях, ещё и повышение налоговой нагрузки на граждан, рост платы за найм жилого помещения, которая в ряде случаев достигает 40-кратного размера. В общем, и этот «плюс» мы с вами оплатили сполна.

Куда же без Арктики?

Будущее города! Будущее города?

Не обошлось в отчётном докладе и без арктической темы. Много было сказано про Арктический форум и про миссию Архангельска. Игорь Годзиш назвал столицу Поморья — опорным городом развития Арктики в XXI веке и столицей Русского Севера. Причём именно арктическая тематика называется главной стратегической целью города.

Одной из важных составляющих развития Архангельска можно назвать инвестиционную деятельность. Инвестиции, судя по словам Игоря Годзиша, также растут. Только за прошлый год вложения в основной капитал выросли аж на два миллиарда рублей. Однако такая динамика обусловлена ростом бюджетных инвестиций, которых стало больше на три миллиарда рублей. То есть инвестиции в развитие города со стороны частного бизнеса серьёзно сократились.

Растёт и предпринимательская активность. Только за год в городе было зарегистрировано свыше 2700 предпринимателей и коммерческих организаций. О налогах, которые бюджет города получил от вновь зарегистрированных предпринимателей, глава Архангельска не сообщил.

Рассказывая про будущее, глава города много говорил о том, что будет построено в Архангельске. Детские сады, школы. Будут ремонтироваться и строиться дороги, приводиться в порядок жилые дома, возводиться социальное жильё. В общем, глава Архангельска Игорь Годзиш видит будущее Архангельска достаточно чётко.

Теперь дело осталось за малым: чтобы и жители города увидели будущее Архангельска таким, каким его нарисовал Игорь Годзиш, и перестали тысячами покидать свою малую родину.