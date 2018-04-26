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Актуальные вопросы развития донорства крови обсудили в Калининграде
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Актуальные вопросы развития донорства крови обсудили в Калининграде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Представители более 40 региональных служб крови приняли участие в комплексных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня донора в России, которые состоялись 19-20 апреля 2018 года в Калининграде, сообщается на сайте организации.
В рамках мероприятия участники познакомились с особенностями работы учреждений Службы крови Калининградской области, а также опытом региона в пропаганде и агитации донорства крови.
В частности, благотворительный детский центр «Верю в чудо» и волонтерское донорское движение города Калининграда рассказали об успешном опыте взаимодействия некоммерческих организаций и волонтерского движения и учреждений Службы крови Калининградской области.
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