Актуальные вопросы развития донорства крови обсудили в Калининграде

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Представители более 40 региональных служб крови приняли участие в комплексных мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня донора в России , которые состоялись 19-20 апреля 2018 года в Калининграде , сообщается на сайте организации.

В рамках мероприятия участники познакомились с особенностями работы учреждений Службы крови Калининградской области , а также опытом региона в пропаганде и агитации донорства крови.

В частности, благотворительный детский центр «Верю в чудо» и волонтерское донорское движение города Калининграда рассказали об успешном опыте взаимодействия некоммерческих организаций и волонтерского движения и учреждений Службы крови Калининградской области.