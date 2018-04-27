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В Красноярском крае закрыли детсад из-за антисанитарных условий
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В Красноярском крае закрыли детсад из-за антисанитарных условий 

RT на русском 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В посёлке Сухая Речка Красноярского края на 30 суток закрыли муниципальный детский сад, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.
Во время проверки были обнаружены грубые нарушения санитарных норм. К примеру, в помещении никак не предотвращали проникновение, размножение синантропных грызунов и членистоногих. Не везде есть раковины для мытья рук, а там, где они есть, нет горячей воды.
В отношении руководства детсада заведены административные дела.
Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор выяснял причину массового отравления школьников на Урале.
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