В Красноярском крае закрыли детсад из-за антисанитарных условий

В посёлке Сухая Речка Красноярского края на 30 суток закрыли муниципальный детский сад, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора

Во время проверки были обнаружены грубые нарушения санитарных норм. К примеру, в помещении никак не предотвращали проникновение, размножение синантропных грызунов и членистоногих. Не везде есть раковины для мытья рук, а там, где они есть, нет горячей воды.

В отношении руководства детсада заведены административные дела.

Ранее URA.RU сообщало, что Роспотребнадзор выяснял причину массового отравления школьников на Урале.