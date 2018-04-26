Представители фармотрасли на форуме в Москве обсудили кадровые вопросы

МОСКВА , 26 апр — РИА Новости . Представители государственных органов, разработчики программы «Фарма-2030», представители ВУЗов, топ-менеджерыфармбизнеса, HR-директора фармацевтических компаний на II Фармацевтической HR-конференция в Москве обсудили вопросы кадровой проблематики отрасли, говорится в пресс-релизе Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС).

В ходе мероприятия участники обсудили текущую ситуацию по обеспечению фармацевтической отрасли квалифицированными сотрудниками и предложили новые решения в области подготовки кадров, а также преодоления дефицита персонала фармотрасли. По окончании разбора 5 актуальных кейсовпрошло голосование при поддержке WhenSpeak, в результате которого удалось выявить зоны роста и определить дальнейшие шаги развития, на которых стоит сфокусировать внимание в решении кадровой проблематики в программе развития «Фарма-2030».

"Я искренне рад, что в последние годы вопрос обеспечения фармацевтической отрасли кадровым ресурсом сдвинулся с мертвой точки, и у нас во всех сферах появляется все больше профессионалов, способных разрабатывать и производить конкурентоспособные лекарственные препараты", — заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб , слова которого приводятся в пресс-релизе. По мнению участников мероприятия, самыми важными идеями стали привлечение внешних консультантов для непосредственной передачи практического опыта и использование технологий дистанционного интерактивного обучения в области образовательных программ, необходимость методики оценки качества обучения, а также самооценки роли изнаний сотрудников.

"Найти работника с соответствующей квалификацией — это только начало пути. Бурное развитие отрасли требует регулярного обучения сотрудников, и только в этом случае наше производство будет конкурентоспособным на мировом рынке", — отметил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

По итогам конференции, отмечается в сообщении, стало очевидно, что вузы, компании и кадровые агентства говорят на разных языках и имеют разные цели: функциональные руководители HR-отделов больше заинтересованы в реализации процесса обучения, а бизнес-сторона скорее нацелена на экономический результат.

"В современном быстро меняющемся мире компаниям очень важно быть гибкими и держать руку на пульсе новых диджитал веяний. На дворе четвертая промышленная революция, автоматизация процессов и демографические сдвиги, поэтому необходимо как можно быстрее прыгать в уходящий поезд диджитал обучения сотрудников", -цитируется в пресс-релизе управляющий партнер WhenSpeak ДамирСамигуллин.

II Фармацевтической HR-конференция была организована компанией «Деловая Столица» при поддержке Государственного института лекарственных средств и и надлежащих практик.