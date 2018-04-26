Права и ответственность врачей обсудили в студии телеканала «Доктор»

Врачебная ошибка ‐ незлоумышленное заблуждение врача, не считая халатности и недобросовестности. Недавно проведенные социологические исследования показали: термин «врачебной ошибки» люди применяют, почти не задумываясь над его смыслом. В студии телеканала «Доктор» провели научный совет с участием медиков, юристов и госведомств. Разговаривали на тему «Права и ответственность врачей».

Оказалось, что более половины, более 50% в последнее время сталкивались с какими-то врачебными ошибками. Во всяком случае с тем, что россияне считают врачебной ошибкой. Обычно люди говорят, что врачи плохо подготовлены, низкий уровень образования, купленные дипломы, халатность

И тенденция недоверия к медикам растет, уверяют социологи. За последние 5 лет на 10% больше россиян говорят, что сталкиваются с тем, что они называют ошибками врачей. Ошибка — это неумышленное действие.

Что же касается обратного, эксперты сходятся во мнении — в нашей стране определение халатности и недобросовестности — это, скорее, рулетка, чем четкий механизм. Как и наоборот, установление факта неумышленной ошибки.

Основная проблема в том, что деятельность врачей оценивается по, к сожалению, единственному регламентирующему закону на сегодняшний день — это 323 ФЗ, закон о защите прав потребителей. Если говорить совсем о высоких материях, то нам, конечно, нужен медицинский кодекс в государстве

врач-стоматолог

Другие специалисты считают, что дело тут в другом. Не столько нужен новый кодекс, сколько перевод врачебных дел в плоскость другого — административного. Ведь сейчас все сводится к кодексу уголовному.

Неосторожные формы вины — например, причинение смерти по неосторожности, тяжкого вреда. Это все административные составы, вплоть до лишения права заниматься медицинской деятельностью, если

что-то серьезное произошло, лишайте его меддеятельности, сертификата, чего пациенты и хотят: они же не хотят, чтобы человек сидел. Они говорят, мы хотим, чтобы признал вину, второе — чтобы он как-то за это ответил и не вредил другим

Все судебные решения сейчас выносят на основании заключений судмедэкспертов. А они, в свою очередь, руководствуются стандартами оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. Здесь крайне важно создать такие документы для всех видов лечения, чтобы экспертная комиссия могла объективно определить, отступал ли врач от общепризнанных методик. Пока такие прописанные стандарты есть только в стоматологии.