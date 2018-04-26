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Права и ответственность врачей обсудили в студии телеканала «Доктор»
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Права и ответственность врачей обсудили в студии телеканала «Доктор» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Врачебная ошибка ‐ незлоумышленное заблуждение врача, не считая халатности и недобросовестности. Недавно проведенные социологические исследования показали: термин «врачебной ошибки» люди применяют, почти не задумываясь над его смыслом. В студии телеканала «Доктор» провели научный совет с участием медиков, юристов и госведомств. Разговаривали на тему «Права и ответственность врачей».
Оказалось, что более половины, более 50% в последнее время сталкивались с  какими-то  врачебными ошибками. Во всяком случае с тем, что россияне считают врачебной ошибкой. Обычно люди говорят, что врачи плохо подготовлены, низкий уровень образования, купленные дипломы, халатность
— Лариса Паутова, управляющий директор фонда «Общественное мнение».
И тенденция недоверия к медикам растет, уверяют социологи. За последние 5 лет на 10% больше россиян говорят, что сталкиваются с тем, что они называют ошибками врачей. Ошибка — это неумышленное действие.
Что же касается обратного, эксперты сходятся во мнении — в нашей стране определение халатности и недобросовестности — это, скорее, рулетка, чем четкий механизм. Как и наоборот, установление факта неумышленной ошибки.
Основная проблема в том, что деятельность врачей оценивается по, к сожалению, единственному регламентирующему закону на сегодняшний день — это 323 ФЗ, закон о защите прав потребителей. Если говорить совсем о высоких материях, то нам, конечно, нужен медицинский кодекс в государстве
Илья Фридман,
врач-стоматолог
Другие специалисты считают, что дело тут в другом. Не столько нужен новый кодекс, сколько перевод врачебных дел в плоскость другого — административного. Ведь сейчас все сводится к кодексу уголовному.
Неосторожные формы вины — например, причинение смерти по неосторожности, тяжкого вреда. Это все административные составы, вплоть до лишения права заниматься медицинской деятельностью, если
что-то  серьезное произошло, лишайте его меддеятельности, сертификата, чего пациенты и хотят: они же не хотят, чтобы человек сидел. Они говорят, мы хотим, чтобы признал вину, второе — чтобы он  как-то  за это ответил и не вредил другим
Александр Саверский, президент общероссийской общественной организации «Лига защиты папциентов», член экспертного совета при правительстве РФ.
Все судебные решения сейчас выносят на основании заключений судмедэкспертов. А они, в свою очередь, руководствуются стандартами оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями. Здесь крайне важно создать такие документы для всех видов лечения, чтобы экспертная комиссия могла объективно определить, отступал ли врач от общепризнанных методик. Пока такие прописанные стандарты есть только в стоматологии.
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