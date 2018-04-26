Ещё
Подмосковные экологи объяснили позднее начало весеннего пролета птиц холодной погодой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковные экологи объяснили позднее начало весеннего пролета птиц холодной погодой 

Агентство «Москва» 38 минут назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье начался весенний пролет птиц, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
«Специалисты природоохранного фонда «Верховье», ведущие ежегодный мониторинг редких и охраняемых видов по заказу минэкологии, выехали на наблюдения за весенним пролетом водоплавающих и околоводных птиц. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в этом году пролет начался с некоторой задержкой, что объяснялось поздним наступлением весенней погоды. Тем не менее, в середине апреля через нашу область уже активно летели многочисленные стаи гусей, уток и различных куликов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в долине реки Оки в городском округе Луховицы наблюдателями были встречены несколько десятков стай гусей гуменников и белолобых. Там же отмечены на кормежке кулики травники и большие веретенники, занесенные в Красную книгу Московской области.
В это же время в Воскресенском районе встречен кулик-сорока, занесенный не только в Красную книгу области, но и в Красную книгу России. Также в городском округе Одинцово, специалисты отметили группы других редких куликов — больших кроншнепов, также занесенных в Красные книги России и Московской области. В этом же месте отмечены редкие хищные птицы — краснокнижные полевые луни.
Агентство «Москва»: последние новости
Музыкант В.Пресняков-старший перенес инфаркт и был госпитализирован в одну из московских больниц Обзор московских событий в СМИ за 26 апреля В Госдуму внесен законопроект о наследственном договоре и совместном завещании супругов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»47
Столтенберг анонсировал совещание по России154
Макаревич снова оскорбил россиян136
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…35
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение