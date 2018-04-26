Подмосковные экологи объяснили позднее начало весеннего пролета птиц холодной погодой 

В Подмосковье начался весенний пролет птиц, сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.
«Специалисты природоохранного фонда «Верховье», ведущие ежегодный мониторинг редких и охраняемых видов по заказу минэкологии, выехали на наблюдения за весенним пролетом водоплавающих и околоводных птиц. Как сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган, в этом году пролет начался с некоторой задержкой, что объяснялось поздним наступлением весенней погоды. Тем не менее, в середине апреля через нашу область уже активно летели многочисленные стаи гусей, уток и различных куликов», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в долине реки Оки в городском округе Луховицы наблюдателями были встречены несколько десятков стай гусей гуменников и белолобых. Там же отмечены на кормежке кулики травники и большие веретенники, занесенные в Красную книгу Московской области.
В это же время в Воскресенском районе встречен кулик-сорока, занесенный не только в Красную книгу области, но и в Красную книгу России. Также в городском округе Одинцово, специалисты отметили группы других редких куликов — больших кроншнепов, также занесенных в Красные книги России и Московской области. В этом же месте отмечены редкие хищные птицы — краснокнижные полевые луни.