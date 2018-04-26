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В Думе предлагают расширить возможности супругов в составлении завещания
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В Думе предлагают расширить возможности супругов в составлении завещания 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Депутаты Госдумы предлагают расширить возможности супругов при распоряжении совместным имуществом на случай их смерти.
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Парламентарии считают, что супругам нужно дать право составлять совместные завещания: «Проектом федерального закона „О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса РФ“ предлагается ввести новые для российского наследственного права возможности — заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания супругов».
Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал преимущества введения таких возможностей для граждан. По мнению парламентария, в таком случае не нужно будет участвовать в дальнейших судебных тяжбах о разделе супружеского имущества: «Можно заранее указать, в какой последовательности, кому и какое имущество переходит в зависимости от ситуации. Такой договор может заключаться с любым лицом. Условия договора будут определять порядок перехода прав на имущество наследодателя, в том числе при соблюдении неких условий или требований».
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