В Думе предлагают расширить возможности супругов в составлении завещания

Депутаты Госдумы предлагают расширить возможности супругов при распоряжении совместным имуществом на случай их смерти.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва». Парламентарии считают, что супругам нужно дать право составлять совместные завещания: «Проектом федерального закона „О внесении изменений в части первую и третью Гражданского кодекса РФ“ предлагается ввести новые для российского наследственного права возможности — заключать наследственные договоры и составлять совместные завещания супругов».