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В Беларуси создадут министерство цифровой экономики
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В Беларуси создадут министерство цифровой экономики 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Превращение Беларуси в IT-страну предполагает глобальное освоение новых электронных технологий во всех сферах жизни общества и экономики. Так емко сформулировал задачу перед Советом по развитию цифровой экономики на его первом заседании премьер-министр Андрей Кобяков, сообщает пресс-служба правительства.
Андрей Кобяков, под председательством которого и прошло заседание, отметил, что для реализации государственной политики в сфере цифровой трансформации необходимо формирование в стране целостной системы управления этими процессами. Поэтому, напомнил он, «президентом поручено правительству внести предложения по созданию эффективного министерства в этой сфере».
Глава кабинета министров дал понять, что «органам госуправления, системе образования, регуляторам различных сфер деятельности предстоит коренным образом перестроить свою работу». Важный шаг, по его словам, в этом направлении уже сделан. Подписанный в конце прошлого года декрет о развитии цифровой экономики создает беспрецедентные для страны правовые условия для работы IT-индустрии.
Премьер рассчитывает, что успешная «апробация ряда законодательных норм на базе Парка высоких технологий позволит в будущем перенести этот опыт на экономику в целом». При этом он подчеркнул, что IT-сфера, телекоммуникации, связь — лишь малая часть экономики, которую предстоит преобразовать.
"Перед нами амбициозная и сложная задача — сделать восприимчивыми к инновациям традиционные отрасли: промышленность, сельское хозяйство, транспортную систему", — сказал Кобяков.
Он обратил внимание, что развитие цифровой экономики не сводится только к технологическому аспекту, а в значительной степени зависит и от эффективного администрирования преобразований, которое должно вписываться в общую систему управления, обладать высочайшей гибкостью, способностью реагировать на изменения внешних условий.
По словам руководителя правительства, заседания совета будут проводиться не реже одного раза в квартал. «Здесь, на этой площадке, мы будем формулировать приоритеты и основные направления развития цифровой экономики, определять правовое поле, в котором предстоит работать новой белорусской экономике, а также давать оценку работе отдельных ведомств, отраслей, крупных предприятий», — резюмировал Андрей Кобяков.
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