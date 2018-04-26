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Статус и функционал сельского старосты определены федеральным законом
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Статус и функционал сельского старосты определены федеральным законом 

АиФ — Алтай 1 час назад
Президент России подписал федеральный закон, которым устанавливается ряд изменений в отдельных законодательных актах, касающихся организации местного самоуправления. В частности, закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ) дополнен статьёй 27 о старосте сельского населённого пункта.
В соответствиис документом, должность старосты предназначена для взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населённого пункта при решении вопросов местного значения. Староста назначается законодательным органом муниципалитета по представлению схода граждан данного населённого пункта.
Срок полномочий старосты не может быть менее двух и более пяти лет. Федеральный закон определяет также статус и полномочия старосты. Одна из основных функций сельского общественника — информирование жителей по вопросам общественного самоуправления и иным темам, предусмотренным уставом муниципального образования. Уставом муниципалитета закрепляются и гарантии деятельности сельского старосты.
Идею формирования института старост населённых пунктов третий год настойчиво продвигает Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России и имеет хороший результат. Например, все 12 субъектов Сибирского федерального округа узаконили деятельность старост, которые избраны в каждом населённом пункте.
С помощью старосты, как активного и ответственного представителя сельской общественности, спасатели надеются обеспечить решение жизненно важного вопроса — защита населения от различного вида угроз. «Для нас главное, чтобы староста своевременно проинформировал единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета о ситуации, которая складывается на территории его поселения и которая может привести к опасным для человека последствиям. Просто вовремя позвони, не оставайся безучастным. Именно своевременное сообщение в нужную инстанцию играет важнейшую роль в организации защитных, спасательных и других мероприятий, способных снизить или вовсе снять угрозу пожара, затопления, распространения различного рода инфекций, аварийных случаев и так далее», — поясняет начальник СРЦ МЧС России генерал-лейтенант Сергей Диденко.
Законодатель отводит субъектам Российской Федерации шесть месяцев, чтобы привести в соответствие региональные законы, регулирующие вопросы деятельности и статуса сельских старост.
АиФ — Алтай: последние новости
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