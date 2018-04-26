Нижегородский фермер оказался на грани банкротства из-за энергетиков

Как сообщает пресс-служба Нижегородского УФАС , в ведомство поступило обращение от фермерского хозяйства Сергачского района на действия «МРСК Центра и Приволжья» , которая, по мнению заявителя, начисляла ему необоснованно высокую плату за электричество.

УФАС установило, что размер платы был завышен в результате злоупотребления компанией своим доминирующим положением: в ходе плановой проверки компания обнаружила неисправность счетчиков, поэтому потребовала от заявителя восстановить учет, а также изменить места расположения счетчиков.

Находясь в тяжелом финансовом положении, фермерское хозяйство обратилось в «МРСК Центра и Приволжья» с просьбой о восстановлении учета электроэнергии силами общества. Но энергетики уклонились от возобновления учета электричества в сроки, установленные законом: расчет объема потребленного электричества производился не по показаниям счетчиков, а с применением расчетного метода.

Для покрытия долгов фермерское хозяйство вынуждено было начать убой молочного скота.

Решением комиссии Нижегородского УФАС России ПАО «МРСК Центра и Приволжья» признано нарушившим часть 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции. Обществу выдано предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением.