В Омске ужесточат надзор за овощеводами

Объем господдержки АПК Омской области в 2018-м останется достаточно большим — более четырех миллиардов рублей. В прошлом году аграрии почти в полтора раза увеличили использование минеральных удобрений, на 400 миллионов рублей больше приобрели сельскохозяйственной техники. В целом отрасль демонстрирует стабильный десятипроцентный ежегодный рост. Однако, наряду с успешными, в региональном агропроме остаются и депрессивные направления. К их числу относится овощеводство.

— Урожайность падает. Особенно низкие показатели — в личных подсобных хозяйствах, на долю которых приходится восемьдесят процентов производства овощей. Многие из них активно пользуются субсидиями, а вот отдачи нет, — комментирует ситуацию заместитель регионального министра сельского хозяйства и продовольствия Николай Дрофа. — По итогам прошлого года обеспеченность региона картофелем составила 130 процентов, а овощами — 87. И в позапрошлом были примерно такие же результаты. Овощеводы не слишком напрягаются. Отдача в виде урожая, налогов, новых рабочих мест практически отсутствует. Посевные площади нередко наращивают лишь на словах.

Региону катастрофически не хватает овощехранилищ.

— В год мы производим пятьсот тысяч тонн продукции, а сохранить способны только восемьдесят тысяч. В результате большую часть собранного урожая продаем на сторону за копейки. А весной омичи вынуждены переплачивать за дорогой привозной товар. Вот такая экономика, — поясняет Дрофа.

Казахстана, Киргизии, Кадровое обеспечение отрасли тоже весьма слабое. Весной в регион по квотам и патентам устремляются гастарбайтеры из КНР Кореи , стран СНГ. Нынешним летом в овощеводстве только китайцев будет занято 324 человека. Без особых ограничений могут работать представители Беларуси Армении , участники программы переселения соотечественников. Сколько всего приезжих будет занято на полях, сказать сложно.

— По закону, иностранные работники должны занимать не более половины штата, получать легальную зарплату не ниже МРОТ, — отмечает заместитель руководителя департамента труда Татьяна Федорова . — Однако требования эти выполняются далеко не всегда. Работодатели не стремятся связывать себя обязательствами, договоры заключают на словах, а деньги выдают без ведомости.

Еще не вошло в правило в Омской области и оформление разрешительных документов на продажу овощей. Нередко в торговых точках морковь и картофель продают с комьями грязи. Маркировку на товар наносят лишь пять процентов производителей. Насколько безопасна остальная продукция, остается только догадываться.

— Проблема еще и в том, что далеко не все овощеводы понимают, что применять химические вещества надо с умом. Средства борьбы с сорняками, болезнями растений и грызунами содержат тяжелые металлы, мышьяк и ртуть, поэтому соблюдать меру крайне важно. Пестициды, которые имеют свойство накапливаться в земле и передаваться растениям, могут вызвать у человека сильнейшую аллергическую реакцию, — подчеркивает руководитель центра агрохимической службы «Омский» Светлана Кузеева. — Усугубляют ситуацию и пробелы в нормативной базе. Относительно внятный регламент разработан только для картофеля, а вот правовой алгоритм в сфере производства овощей практически отсутствует.

Впрочем, в Омской области есть предприятия, которые выращивают овощи, ориентируясь на европейские стандарты. В частности, в поселке Дружино расположен крупный логистический центр, и годовой оборот его первой очереди составляет порядка шестидесяти тысяч тонн продукции. Здесь овощи сортируют, калибруют, шлифуют. В теплицах предприятия — климат-контроль, капельный питательный полив. А отравляющие вещества не применяют, поскольку на плантациях разводят полезных насекомых, которые истребляют паразитов. Федеральные и региональные вложения в объект составили около ста миллионов рублей.

Власти готовы поддержать другие перспективные проекты, но желающих мало. 2018-й в регионе объявили Годом плодородия. Чиновники заявляют, что теперь объем вложений в АПК зависит от продуктивности. Земледельцам, не проявляющим заботу о полях, не занимающимся севооборотом, равнодушным к новым технологиям, в государственных субсидиях и льготах будет отказано.

— Надзор в сфере овощеводства также ужесточится, — заявил Николай Дрофа. — В ближайшее время эксперты приедут на каждое предприятие, проверят выполнение регламентов, проведут полное обследование, внесут уточненные данные в региональную карту овощеводства. Наша задача — не «кошмарить» бизнес, а вывести его из тени.

Специалисты утверждают, что еще одним мощным стимулом привести поля в порядок станет космический мониторинг. Внедряемые новые технологии дистанционного зондирования помогут видеть все, что происходит внизу. Аппараты слежения точно определят площадь пашни, что на ней растет, как она обрабатывается и сколько людей задействовано в процессе.

Справка «РГ»

Сегодня картофелеводы Омской области могут рассчитывать на 80-процентное возмещение затрат на приобретение оборудования и 20-процентное — на модернизацию. Им возместят четвертую часть расходов на реконструкцию и сооружение оросительных систем, покупку дождевальных машин. Субсидируется до 90 процентов затрат на обустройство лесозащитных полос. До половины — подача воды и электроэнергии на поля и в теплицы. В этом году введен новый вид господдержки — на машины и оборудование для внесения удобрений. Овощеводы могут рассчитывать на 50-процентную компенсацию, что в денежном выражении составит порядка 1,5 миллиона рублей на одного производителя.