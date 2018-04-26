Региональные телеканалы хотят создать свой мультиплекс

Региональные телеканалы Республики Саха (Якутия) пытаются создать свой мультиплекс цифрового телевидения. Это связано с тем, что Федеральная целевая программа развития телерадиовещания позволила транслировать качественную картинку. Однако из‐за этого население осталось без региональных новостей. Об этом телеканалу «360» сообщил министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов

На данный момент 95% жителям Республики Саха (Якутия) доступны 10 общероссийских телеканалов первого мультиплекса. К концу года планируется подключить второй мультиплекс, в который войдут еще 10 развлекательных телеканалов. Однако для региональных каналов места в мультиплексах цифрового телевидения не осталось.

Сейчас региональные телекомпании осуществляют аналоговое эфирное вещание: в одном частотном канале транслируется один телеканал. Цифровое же эфирное вещание может транслировать на одном частотном канале 10 телеканалов. При этом оно дает качественную картинку, в отличие от аналогового. Таким образом, телезрители получили больше качественных каналов, но практически потеряли региональные.

ОНФ «Правда и справедливость» операторов связи кабельного вещания обязали размещать региональный телеканал на 21 позиции. Однако заметных результатов регионам это не принесло. Требования «

кнопки» действуют только на операторов кабельного ТВ. В Якутии, например, из 640 населенных пунктов в 500 сети кабельного телевидения отсутствуют. Поэтому там доступ к телесигналам

можно получить только через спутниковое телевидение, куда цифровые региональные каналы не вошли.

В связи с этим несколько регионов стали поднимать вопрос о создании отдельного мультиплекса, который будет транслироваться и в кабельных сетях, и в эфире. Туда войдут несколько региональных каналов, в частности те, кто смог попасть на «

кнопку».

Региональные телеканалы несут всю полноту социальной нагрузки. Только они в полной мере рассказывают о жизни на местах, раскрывают проблемы и говорят о достижениях. Федеральные каналы необходимы, но основная социальная,

по-настоящему

журналистская работа на полях, ложится на плечи регионального телевидения

— министр связи и информационных технологий Якутии Александр Борисов.

По словам специалистов, сейчас региональные телекомпании имеют все возможности работать в цифровом стандарте. Затраты на это им вполне по силам.