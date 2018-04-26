Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг США на самом высоком уровне 

Moody's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Соединенных Штатов Америки на высшем уровне «AAA», прогноз «стабильный». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление международного рейтингового агентства.
"Подтверждение рейтинга Ааа для США отражает их исключительную экономическую силу, очень высокую надежность институтов и малую подверженность кредитным шокам в связи с уникальной ролью американского доллара и рынка акций казначейства США в мировой финансовой системе", — пояснили в организации.
Основанием для стабильного прогноза, по мнению Moody's стали, в том числе, разносторонний и динамичный характер, а также высокая конкурентоспособность американской экономики.
Агентство Fitch также дает США самый высокий рейтинг ААА со стабильным прогнозом. Последний член тройки крупнейших в мире рейтинговых агентств — Standard&Poor's — дает США рейтинг «АА+», также со стабильным прогнозом.
Ранее Федеральная резервная система (ФРС) США, ссылаясь на рост занятости, заявила что теперь оптимистичнее оценивает состояние экономики США, там прогнозируют, что к концу 2019 года ставка вырастет до 3%. возобновила процесс ужесточения монетарной политики. В этой связи американский регулятор ожидаемо повысил базовую ставку на 0,25 процентного пункта (п. п.), до 1,5-1,75% годовых.