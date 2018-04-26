Третий за год директор сочинского нацпарка отстранен от должности

«Игорь Гуцал действительно отстранен от исполнения обязанностей директора Сочинского национального парка», — сообщила «ФедералПресс» сотрудница пресс-службы Минприроды Добавим, что отраненению Гуцала предшестовала проверка, связанная с реорганизацией Сочинского национального парка и объединением его с Кавказским государственным природным биосферным заповедником, о котором стало известно в конце марта. Приказ об объединении тогда подписал глава Минприроды России Сергей Донской , сообщила пресс-служба Минприроды России. Напомним, что ранее информация об этом появилась в соцсетях и канала месенджерах. В частности, известный канал «Незыгарь» сообщил, что Глава Минприроды Сергей Донской распорядился подготовить обращение в правоохранительные органы по факту наличия признаков должностных преступлений в его работе. «За последний год это третий директор, который покидает Сочинский нацпарк. Прошлым летом многолетнего руководителя парка Николая Пеньковского со скандалом заменили на Дарью Филиппову , которая случайно оказалась племянницей вице-премьера Рогозина . Это не устроило полпреда Президента в ЮФО Устинова , и вместо Филипповой назначили нейтрального Гуцала из центрального аппарата Минприроды». По данным канала «Незыгарь», теперь вскрылись факты, порочащие деловую репутацию Игоря Гуцала. Напомним, что после смены руковдства нацпарка в пролом году, Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что считает нецелесообразным назначение на должность директора национального парка Сочи Дарьи Филипповой. Об этом говорится в его письме главе Минприроды Сергею Донскому. Ранее «ФедералПресс» писал, что Дарья Филиппова по слухам является племянницей вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина. Сейчас есть некоторые факты, подтверждающие это. Один их них — это то, что она работала в тех же компаниях, что и старшая сестра Рогозина Татьяна Филиппова Ранее «ФедералПресс» писал, что Дарья Филиппова по слухам является племянницей вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина. Сейчас есть некоторые факты, подтверждающие это. Один их них — это то, что она работала в тех же компаниях, что и старшая сестра Рогозина Татьяна Филиппова. Позже она покинула эту должность.