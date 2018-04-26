Третий за год директор сочинского нацпарка отстранен от должности 

«Игорь Гуцал действительно отстранен от исполнения обязанностей директора Сочинского национального парка», — сообщила «ФедералПресс» сотрудница пресс-службы Минприроды.
Добавим, что отраненению Гуцала предшестовала проверка, связанная с реорганизацией Сочинского национального парка и объединением его с Кавказским государственным природным биосферным заповедником, о котором стало известно в конце марта. Приказ об объединении тогда подписал глава Минприроды России Сергей Донской, сообщила пресс-служба Минприроды России.
Напомним, что ранее информация об этом появилась в соцсетях и канала месенджерах.
В частности, известный канал «Незыгарь» сообщил, что Глава Минприроды Сергей Донской распорядился подготовить обращение в правоохранительные органы по факту наличия признаков должностных преступлений в его работе.
«За последний год это третий директор, который покидает Сочинский нацпарк. Прошлым летом многолетнего руководителя парка Николая Пеньковского со скандалом заменили на Дарью Филиппову, которая случайно оказалась племянницей вице-премьера Рогозина. Это не устроило полпреда Президента в ЮФО Устинова, и вместо Филипповой назначили нейтрального Гуцала из центрального аппарата Минприроды».
По данным канала «Незыгарь», теперь вскрылись факты, порочащие деловую репутацию Игоря Гуцала.
Напомним, что после смены руковдства нацпарка в пролом году, Полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Владимир Устинов заявил, что считает нецелесообразным назначение на должность директора национального парка Сочи Дарьи Филипповой. Об этом говорится в его письме главе Минприроды Сергею Донскому.
Ранее «ФедералПресс» писал, что Дарья Филиппова по слухам является племянницей вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина. Сейчас есть некоторые факты, подтверждающие это. Один их них — это то, что она работала в тех же компаниях, что и старшая сестра Рогозина Татьяна Филиппова Ранее «ФедералПресс» писал, что Дарья Филиппова по слухам является племянницей вице-премьера правительства РФ Дмитрия Рогозина. Сейчас есть некоторые факты, подтверждающие это. Один их них — это то, что она работала в тех же компаниях, что и старшая сестра Рогозина Татьяна Филиппова.
Позже она покинула эту должность.