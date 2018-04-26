На время подготовки и празднования Дня Победы в Самаре ограничат движение транспорта по ряду улиц

Движение транспорта будет ограничено на следующих участках:

с 18:00 до 22:00 2 мая — по ул. Вилоновская от ул. Молодогвардейская до ул. Чапаевская, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская;

с 20:00 3 мая до 06:00 10 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская;

с 18:00 до 22:00 4 мая — по ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейская до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Молодогвардейская до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновская от ул. Молодогвардейская до ул. Куйбышева, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновская;

с 20:00 до 22:00 4 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая, по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Полевая;

с 08:00 до 14:00 5 мая — по ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейская до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Молодогвардейская до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновская от ул. Куйбышева до ул. Молодогвардейская, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновская, по ул. Молодогвардейская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая, по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Полевая;

с 20:00 7 мая до 06:00 10 мая — по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

с 09:00 до 14:00 8 мая — по ул. Молодогвардейская от Студенческого переулка до ул. Маяковского;

с 20:00 8 мая до 24:00 9 мая — по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького, по ул. Фрунзе от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская, по ул. Куйбышева от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;

с 22:00 8 мая до 15:00 9 мая — по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого;

с 22:00 8 мая до 06:00 10 мая — по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

с 06:00 до 24:00 9 мая — по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

с 06:00 до 15:00 9 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая, по ул. Чапаевская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская, по ул. Ульяновская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по Студенческому переулку от ул. Галактионовская до Волжского проспекта, по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевая до ул. Лесная, по ул. Лесная от Волжского проспекта до ул. Осипенко;

с 09:00 до 15:00 9 мая — по ул. Молодогвардейская от Студенческого переулка до ул. Маяковского;

с 15:00 до 24:00 9 мая — по ул. Куйбышева от ул. Вилоновская до ул. Красноармейская;

с 19:00 до 24:00 9 мая — по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

с 09:00 до 12:00 9 мая — по ул. Сергея Лазо (пос. Управленческий) от ул. Парижской Коммуны до ул. Гайдара, по Красноглинскому шоссе (пос. Мехзавод) от 1 квартала до 4 квартала, по ул. 4 квартал ( пос. Береза ) от ул. Аэропорт до 2 квартала, по ул. Труда (пос. Прибрежный) от ул. Парусная до ул. Овчарова.

с 06:00 до 16:00 9 мая — по ул. Галактионовская от Студенческого переулка до ул. Ленинградская;

с 16:00 9 мая до 01:00 10 мая — по ул. Галактионовская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.

Кроме того, запрещается остановка и стоянка транспортных средств (за исключением городского общественного транспорта) на следующих участках:

до 01:00 22 мая (в связи с необходимостью проведения работ по демонтажу конструкций) — на площади Куйбышева со стороны ул. Красноармейская и ул. Вилоновская;

с 14:00 до 24:00 2 мая — по ул. Вилоновская от ул. Молодогвардейская до ул. Чапаевская, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновская;

с 00:00 3 мая до 24:00 9 мая — по ул. Молодогвардейская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская;

с 00:00 до 24:00 4 мая — по ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейская до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Молодогвардейская до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновская от ул. Молодогвардейская до ул. Куйбышева, по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновская, по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая, по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Полевая;

с 00:00 до 14:00 5 мая — по ул. Льва Толстого от ул. Молодогвардейская до ул. Фрунзе, по ул. Красноармейская от ул. Молодогвардейская до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновская от ул. Молодогвардейская до ул. Куйбышева, по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Льва Толстого до ул. Вилоновская, по ул. Молодогвардейская от ул. Некрасовская до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Полевая, по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновская до ул. Полевая;

с 00:00 5 мая до 06:00 10 мая — по ул. Чапаевская от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

с 00:00 до 15:00 8 мая — на пл. Славы, в районе дома № 222 по ул. Молодогвардейская;

с 00:00 8 мая до 15:00 9 мая — по ул. Высоцкого от ул. Галактионовская до ул. Молодогвардейская, по ул. Некрасовская от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Льва Толстого от ул. Галактионовская до ул. Чапаевская, по ул. Молодогвардейская от ул. Ленинградская до ул. Льва Толстого, по ул. Молодогвардейская от ул. Вилоновская до ул. Маяковского;

с 00:00 8 мая до 24:00 9 мая — по ул. Красноармейская от ул. Галактионовская до ул. Куйбышева, по ул. Вилоновская от ул. Галактионовская до ул. Максима Горького, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Чапаевская;

с 00:00 8 мая до 06:00 10 мая — по ул. Лесная от ул. Осипенко до Северо-Восточной магистрали;

с 00:00 до 15:00 9 мая — по ул. Молодогвардейская от Студенческого переулка до ул. Полевая, по ул. Полевая от ул. Молодогвардейская до Волжского проспекта, по Волжскому проспекту от ул. Полевая до ул. Осипенко;

с 00:00 до 24:00 9 мая — по ул. Шостаковича от ул. Чапаевская до ул. Куйбышева, по ул. Фрунзе от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская;

с 00:00 до 24:00 9 мая — по ул. Галактионовская от пер. Высокого до ул. Ульяновская, по ул. Чапаевская от ул. Льва Толстого до ул. Красноармейская;

с 00:00 до 24:00 9 мая — по ул. Максима Горького от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская, по ул. Куйбышева от ул. Красноармейская до ул. Вилоновская.

Движение общественного транспорта (автобусов маршрутов №№ 24, 92, 297, 34, 37, 46, 47, 207, 226, 240, 295, 61, 247, 261, 11, 78, 1, 1к, 4к, 50, 79, 210, 221, 67, 96, 268) будет скорректировано.

Администрация Самары обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать маршрут следования.