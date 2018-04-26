Наркоман расчленил свою девушку и по частям смыл в унитаз

Житель Корнуолла ( Англия ) Дин Лоу обвиняется в изощренном убийстве его девушки. По версии правоохранительных органов, Лоу до смерти избил свою сожительницу 32-летнюю Кирби Ноден, разрезал ее труп на кусочки, которые смыл в унитаз.

Пара жила в одной квартире в Марасионе. Они вели беспорядочный образ жизни, часто переезжали с места на место, иногда бродяжили, а также употребляли наркотики.

Как утверждает полиция, Лоу насмерть забил свою девушку металлической трубой и камнем, после чего прямо на полу квартиры расчленил убитую и смыл куски в канализацию. В течение пяти месяцев девушку никто не искал. В последний раз ее видели через день после того, как она получила пособие по безработице.

Все вскрылось, когда сам корнуоллец начал писать своей семье о совершенном им кровавом убийстве. Его родственники обратились в полицию, пишут таблоиды.

Полицейские проверили квартиру, причем Дин сознался в страшном преступлении (хотя на суде начал все отрицать). Кровью Кирби оказалась залита вся комната.