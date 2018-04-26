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Наркоман расчленил свою девушку и по частям смыл в унитаз
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Наркоман расчленил свою девушку и по частям смыл в унитаз 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Житель Корнуолла (Англия) Дин Лоу обвиняется в изощренном убийстве его девушки. По версии правоохранительных органов, Лоу до смерти избил свою сожительницу 32-летнюю Кирби Ноден, разрезал ее труп на кусочки, которые смыл в унитаз.
Пара жила в одной квартире в Марасионе. Они вели беспорядочный образ жизни, часто переезжали с места на место, иногда бродяжили, а также употребляли наркотики.
Как утверждает полиция, Лоу насмерть забил свою девушку металлической трубой и камнем, после чего прямо на полу квартиры расчленил убитую и смыл куски в канализацию. В течение пяти месяцев девушку никто не искал. В последний раз ее видели через день после того, как она получила пособие по безработице.
Все вскрылось, когда сам корнуоллец начал писать своей семье о совершенном им кровавом убийстве. Его родственники обратились в полицию, пишут таблоиды.
Полицейские проверили квартиру, причем Дин сознался в страшном преступлении (хотя на суде начал все отрицать). Кровью Кирби оказалась залита вся комната.
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