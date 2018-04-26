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«Фортум» и «Корпорация СТС» создадут СП для теплоснабжения Челябинска
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«Фортум» и «Корпорация СТС» создадут СП для теплоснабжения Челябинска 

РИА Новости 48 минут назад
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. «Фортум» и «Корпорация СТС» создадут совместное предприятие в сфере теплоснабжения Челябинска. Соответствующее соглашение о намерениях было подписано 26 апреля гендиректором «Фортум» Александром Чуваевым и представителем акционеров группы компаний ООО «Корпорация СТС» Алексеем Бобровым.
Совместное предприятие «Фортум» и ООО «Корпорация СТС» должно начать работу до конца 2018 года. Предполагается, что к нему перейдет функция единой теплоснабжающей организации в Челябинске. В дальнейшем для потребителей будет создан единый расчетный центр, который позволит оперативно решать все вопросы в режиме «одного окна».
"Совместная работа двух крупных компаний обеспечит полноценную реализацию планов, обозначенных в перспективной схеме теплоснабжения Челябинска. Сокращение издержек и мультипликативный экономический эффект благоприятно отразится на принятии оптимальных тарифных решений для потребителей в среднесрочной перспективе", — приводятся в сообщении «Фортум» слова Чуваева.
Аналогичный проект по созданию СП в сфере теплоснабжения был реализован «Фортум» и «Корпорацией СТС» в Тюмени в 2017 году. Созданная совместная компания — АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания» (УСТЭК) имеет статус единой теплоснабжающей организации (ЕТО) для потребителей тепловой энергии в городе.
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